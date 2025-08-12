Ядерный реактор на Луне меняет правила космической власти - кто получит контроль

Луна / © Associated Press

Первая волна космических соревнований была сосредоточена на символических достижениях – флагах и следах на Луне. Сегодня же события приобретают новое содержание: освоение Луны превращается в вопрос строительства инфраструктуры и мощности.

Об этом пишет издание Fast Company.

По данным апреля 2025 года Китай раскрыл планы создания атомной электростанции на поверхности Луны, рассчитанной на ввод в эксплуатацию до 2035 года. Эта установка обязана поддерживать работу интернациональной исследовательской базы. В ответ США объявили, что планируют разместить собственный ядерный реактор на Луне уже к 2030 году — об этом заявил исполняющий обязанности директора НАСА Шон Даффи.

Такие амбиции не внезапный скачок, ведь НАСА вместе с Министерством энергетики США уже несколько лет занимаются разработкой компактных ядерных энергетических систем для обеспечения месячных баз, добычи ресурсов и длительного пребывания человека на Луне.

Как специалист по космическому праву, исследующий перспективы устойчивого развития человечества в космосе, я рассматриваю эти планы не как новую гонку вооружений, а борьбу за стратегическое строительство инфраструктуры — ключевого инструмента влияния.

Хотя идея установки ядерного реактора на Луне кажется впечатляющей, она не является ни незаконной, ни беспрецедентной. При ответственном и мирном использовании такая технология может существенно расширить возможности исследований, стимулировать экономику и дать старт новым космическим миссиям. В то же время она задает ряд важных вопросов о правилах доступа, контроля и управления энергетическими ресурсами на Луне.

Существующая правовая база

Использование ядерной энергетики в космосе – не новинка. С 1960-х годов и США и СССР применяли радиоизотопные генераторы (определенный вид ядерного топлива) для питания спутников, марсоходов и межпланетных зондов.

В 1992 году ООН приняла хоть и не обязательную резолюцию, устанавливает принципы безопасности, прозрачности и международных консультаций по применению ядерных источников в космических миссиях, особенно там, где солнечная энергия недостаточна.

Ни один международный договор не запрещает мирное использование ядерной энергии на Луне. Однако ключевым является то, как именно страны будут воплощать эти технологии на практике. Та страна, первой реализующая подобный проект, сможет определить стандарты поведения, юридические нормы и систему влияния в новом космическом пространстве.

Почему важно оказаться первым

В 1967 г. был подписан Договор о космосе, который является основным международным документом, регулирующим деятельность в космосе. Настоящий договор ратифицировали все ведущие космические государства - от США до Китая и России. Особенно важна его статья IX, которая обязывает страны действовать с учетом интересов других участников.

Если одно государство установит ядерный реактор на поверхности Луны, другим государствам придется юридически и фактически обходить эту зону, словно устанавливая условный предел на лунной карте. Если реактор станет частью более масштабного проекта или базы, это будет не только формировать деятельность других стран на Луне, но и влиять на правовые толкования по контролю над этим регионом.

Другие положения договора поощряют сотрудничество и подтверждают право свободного исследования Луны и других небесных тел без территориальных претензий. В то же время договор допускает создание объектов, например баз, позволяющих ограничивать доступ к ним. Посещение таких объектов другими государствами приветствуется, но должно производиться только после предварительных консультаций, что фактически предоставляет операторам право контролировать доступ.

Появление инфраструктуры не означает суверенитета над Луной — она и дальше принадлежит всем. Однако строительство ядерного реактора одной страной может кардинально изменить функциональную динамику взаимодействия государств на спутнике Земли.

Влияние инфраструктуры на политику в космосе

Свод ядерной станции на Луне утвердит присутствие страны в этом регионе. Особенно это важно в ресурсно богатых зонах, таких как южный полюс Луны, где в постоянной тени кратеров могут храниться запасы льда — ценного сырья для ракетного топлива и поддержки лунных баз.

Эти зоны имеют не только научное, но и геополитическое значение, ведь несколько стран намерены обустроить свои объекты и вести исследования. Установка инфраструктуры в таких местах усилит позиции страны-собственника, даст ей преимущества в доступе к ресурсам и потенциально ограничит возможности других.

Конечно, есть опасения относительно радиационной безопасности. Даже с учетом того, что реакторы разрабатывают со строгим контролем безопасности, в космосе такие объекты создают новые экологические и технические вызовы. В то же время, рекомендации ООН содержат жесткие протоколы безопасности, соблюдение которых может уменьшить эти риски.