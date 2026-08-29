Ядерный шантаж Путина: РФ запустила баллистическую ракету после визита директора ЦРУ

Кремлевский диктатор Владимир Путин / © Associated Press

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На фоне серьезных потерь на фронте и недавних визитов западных чиновников российское руководство вновь прибегло к открытому ядерному шантажу. Министерство обороны России официально заявило об успешном проведении учебно-боевого запуска межконтинентальной ракеты, преодолевшей расстояние в 6700 километров.

Об этом пишет Express.

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Детали запуска и предупреждения ЦРУ

Согласно обнародованным данным, твердотопливная ракета стартовала с космодрома Плесецк и улетела на восток к полуострову Камчатка, продемонстрировав совершенно безупречную траекторию. Хотя российское оборонное ведомство не назвало четкую модель оружия, журналисты предполагают, что это была система РС-24 «Ярс», которую военные ранее уже испытывали на маршруте от Плесецкого до полигона Кура. Российские медиа утверждают, что командование совершило этот показательный пуск исключительно для подтверждения рабочих характеристик и мониторинга полетных данных комплекса.

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Это агрессивное испытание состоялось всего через несколько дней после того, как директор американского Центрального разведывательного управления Джон Ретклифф совершил срочный визит в Москву . По имеющейся информации, во время этой поездки глава ЦРУ передал Кремлю строгое предупреждение о недопустимости каких-либо нападений на страны Североатлантического альянса.

Кроме этого, другие источники утверждают, что американское чиновник активно подталкивало российское руководство к поиску мирного соглашения с Украиной. В ходе переговоров он дал крайне мрачную и реалистическую оценку текущего положения дел в захватнической войне, которую развязала Россия.

Реакция Запада и угрозы гибридными атаками

Напряженность между Москвой и Западом усилилась после того, как британский премьер-министр Энди Бернем во время визита в Киев объявил, что Лондон передаст Украине чертеж дальнобойных ракет Scalp. В ответ на это решение российские чиновники обвинили Великобританию и других союзников Украины в опасной игре с огнем.

Бывший министр иностранных дел РФ Андрей Федоров пошел еще дальше, публично заявив, что не может полностью исключить перспективу проведения полувоенных акций против Британии. Это откровенное заявление значительно повысило вероятность того, что Москва организует масштабные гибридные атаки на европейской территории.

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Западные официальные лица в пятницу отреагировали на эти выпады, отметив необходимость сохранять максимальную бдительность в отношении гибридных угроз. В то же время, они подчеркнули, что Россия пока не ищет прямой вооруженной конфронтации с НАТО, хотя еще в июне бывший глава британского правительства сэр Кир Стармер предупреждал, что Альянс рассматривает возможность нападения РФ уже в 2030 году.

Все это внешнеполитический шантаж разворачивается на фоне серьезного внутреннего давления, с которым сталкивается режим Путина внутри страны. Российский диктатор вынужден реагировать на разрушительные удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам, а также на колоссальные потери на поле боя, где ежемесячный разрыв между количеством уничтоженных и мобилизованных солдат достигает шести тысяч человек.

Напомним, в Польше забили тревогу после визита директора ЦРУ в Москву. Сикорский напомнил, что Путин когда-то уже обещал ЦРУ не совершать вторжения в Украину.

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