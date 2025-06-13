Ядовитая рыба-крылатка захватывает Адриатическое море: ученые предупреждают об опасности

Рыба-крылатка / © Общественное достояние

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Адриатическое море сталкивается с новой экологической угрозой — инвазивной ядовитой рыбой-крылаткой (Pterois miles).

Об этом сообщил Институт океанографии и рыбного хозяйства.

Этот хищник, который ранее лишь время от времени случался в регионе, теперь стал постоянным жителем. С июня 2024 по январь 2025 года зафиксировано 122 случая его наблюдения, что свидетельствует о быстром распространении вида.

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Специалисты из Института океанографии и рыболовства Хорватии отмечают, что рыбу видели даже в холодные зимние месяцы — это доказывает ее способность адаптироваться к новым условиям. Рыба-крылатка не имеет естественных врагов в регионе и активно истребляет местных морских обитателей.

Кроме экологической угрозы, она представляет опасность для человека: ее шипы содержат яд, который вызывает сильную боль и отек. В ответ на ситуацию ученые предлагают активно вылавливать крылатку, в частности в морских заповедниках, и напоминают: мясо рыбы безопасно после правильной обработки.

Напомним, ученые зафиксировали потемнение более 20% мирового океана. Это уменьшает зону, где возможна жизнь. Изменения могут повлиять на целые экосистемы.