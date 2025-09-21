Ядро Земли скрывает неизвестный элемент: детали открытия ученых

Земля / © Pixabay

Ученые сделали новый шаг в исследовании состава внутреннего ядра Земли, которое до сих пор остается одной из самых больших научных загадок.

Об этом сообщило издание ScienceAlert.

Ядро, вероятно, состоит преимущественно из железа и никеля. Его температура оценивается примерно в 4727 °C. Когда-то оно было жидким, но со временем начало охлаждаться и постепенно затвердевать. Чтобы понять этот процесс, ученые исследуют как метеориты, так и сейсмические волны от землетрясений. Данные свидетельствуют: ядро примерно на 10% менее плотное, чем чистое железо. Это означает, что кроме железа и никеля там должны быть и другие элементы.

Авторы нового исследования применили физику минералов, чтобы смоделировать процесс кристаллизации ядра. Результаты показали: для начала застывания необходимо переохлаждение — снижение температуры на сотни градусов ниже точки плавления. Для чистого железа этот показатель составил бы около 1000 °C, что противоречит наблюдениям. Добавление кремния или серы увеличивало бы потребность в охлаждении еще больше.

Ученые сосредоточили внимание на углероде. Оказалось, что если его доля составляет около 2,4% массы ядра, то для начала кристаллизации достаточно переохлаждения примерно на 420 °C. Если содержание углерода достигает 3,8%, то показатель уменьшается до 266 °C. Это значение все еще высокое, однако оно согласуется с сейсмологическими данными.

Результаты свидетельствуют, что внутреннее ядро Земли не может состоять только из железа и углерода. Ученые считают, что там должно быть и небольшое количество кислорода и, вероятно, кремния. Это открытие является важным шагом в понимании того, как формировалось ядро планеты, как оно начало затвердевать и какую роль сыграло в эволюции Земли.

