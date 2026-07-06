Ядро Земли внезапно изменило движение: происходящее под Тихим океаном

Земля / © NASA

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Ученые обнаружили неожиданное изменение в движении жидкого ядра Земли под экваториальным Тихим океаном. Ранее медленно двигавшиеся на запад потоки расплавленного железа примерно в 2010 году внезапно развернулись и начали интенсивно двигаться на восток.

Об этом говорится в материале Cikavosti.

Речь идет о процессах во внешнем ядре Земли — слое сверхгорячего жидкого железа, окружающего твердое внутреннее ядро планеты.

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Само движение этого электропроводящего металла создает магнитное поле Земли. Этот процесс называют геодинамическим. Магнитное поле защищает планету от заряженных частиц Солнца и важно для работы навигации, спутников и прогнозирования космической погоды.

Ранее ученые считали, что большие потоки во внешнем ядре меняются очень медленно в течение десятилетий. Однако новые данные свидетельствуют, что в отдельных регионах такие изменения могут происходить гораздо быстрее.

Исследователи проанализировали почти 30 лет наземных и спутниковых магнитных наблюдений за период с 1997 по 2025 год.

Для этого использовали данные миссий Swarm и CryoSat Европейского космического агентства, а также немецкого спутника CHAMP и датского Ørsted.

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Благодаря этим измерениям ученые смогли реконструировать изменения потоков на границе между ядром и мантией. Магнитное поле, фиксирующееся на поверхности Земли и с орбиты, позволяет косвенно понять, что происходит глубоко внутри планеты.

Модели показали, что после резкого разворота 2010 восточный поток под Тихим океаном оставался сильным, но после 2020 начал ослабевать.

Это может означать, что ученые зафиксировали либо временное колебание, либо часть длинного природного цикла в работе земного ядра.

Исследователи также обратили внимание, что усиление восточного потока совпало с изменениями в поведении внутреннего ядра, которые отдельно изучают с помощью сейсмологии и геодезии.

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Это может свидетельствовать о том, что разные глубинные слои Земли взаимодействуют между собой активнее, чем считалось ранее.

Сами изменения в ядре не влияют непосредственно на погоду или здоровье людей. В то же время они постепенно изменяют конфигурацию магнитного поля планеты.

Это важно для точного определения координат, морской навигации, калибровки компасов, работы спутников и планирования космических миссий.

Новое исследование ставит под вопрос представление о том, что внешнее ядро Земли преимущественно ведет себя стабильно и меняется только медленно.

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Оказывается, в глубине планеты могут возникать скорые региональные перестройки потоков жидкого железа. Это открывает путь к лучшему пониманию того, как работает магнитное поле Земли и взаимодействуют внешнее ядро, внутреннее ядро и нижняя мантия.

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