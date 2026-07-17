Янтарь появился еще до динозавров: находка в угле полностью переписывает историю

Найден уникальный янтарь, который образовался еще до появления семян и динозавров / © pixabay.com

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Группа палеонтологов под руководством Цихана Ло из Китайской академии наук обнаружила на северо-западе страны древнейшие образцы янтаря , датируемые Средним девонским периодом. Сотни микроскопических фрагментов доказывают, что сосудистые растения без семян научились производить химически сложную смолу еще за 150 миллионов лет до появления первых динозавров.

Об этом невероятном палеонтологическом открытии пишет научный журнал Science Advances.

Как ультрафиолет помог найти невидимые сокровища

Древнюю смолу обнаружили вовсе не в виде крупных золотистых слитков, которые обычно украшают ювелирные изделия или изысканные предметы интерьера. Исследователи изъяли 241 крошечный фрагмент размером от 0,1 до 1,5 миллиметра из 10 килограммов угля, добытого в формации Худжиерсите.

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Эти кусочки были настолько микроскопическими, что их удалось обнаружить только благодаря ультрафиолетовому свету, заставившему смолу ярко флуоресцировать на фоне окружающей породы. Ученые признаются, что сначала отнеслись к находке с осторожностью и рассматривали ее как обычный органический материал, а не как настоящий янтарь.

Лишь после целого ряда строгих проверок, включая оптические тесты, инфракрасную спектроскопию и масс-спектрометрию, ученые убедились в своей правоте. Анализы окончательно подтвердили, что эти крупинки обладают химическими признаками, характерными для смол хвойных деревьев.

Доисторические леса: от кого защищались первые растения

Предыдущий рекордсмен среди найденных янтарей был на 65 миллионов лет младше и происходил уже от семенных растений. Однако новая китайская находка кардинально меняет представление об эволюции и доказывает, что способность продуцировать смолу возникла гораздо раньше.

Именно уголь, в котором нашли окаменелость, свидетельствует о влажной, богатой органикой средой с ячейками ранней сосудистой растительности. В те времена земные пищевые цепи были гораздо проще, чем в более поздних лесах, хотя наземные членистоногие и грибы уже активно размножались.

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По словам исследователей, выделение смолы стало столь же важной эволюционной инновацией для выживания флоры, как появление древесины, листьев и глубокой корневой системы. Это происходило в период серьезного экологического перехода, когда растения становились более высокими и трансформировали физическую структуру континентов.

Ученые отмечают, что насекомые тогда еще не являлись главными вредителями растений. Вероятнее всего, ранние деревья начали выделять липкую субстанцию прежде всего для защиты от агрессивных паразитических грибов и частых лесных пожаров.

Шанс на новые уникальные находки в угле

Палеонтологи убеждены, что в мире могут существовать еще более древние образцы ископаемой смолы, ведь молекулярные исследования показывают наличие генов для выработки терпенов задолго до среднего девона. К тому же размер найденных крупинок вполне типичен для более широкой палеозойской эры, которая тянется на 540 миллионов лет назад.

Наиболее перспективными местами для новых поисков специалисты называют богатые органикой залежи угля раннего девона. Исследователи предполагают, что самый древний янтарь был чрезвычайно микроскопичен, поэтому его могли годами игнорировать или путать с другими останками во время обычных раскопок.

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Напомним, в Йеллоустоуне внезапно образовалась новая гигантская воронка. Мощная подземная аномалия в одном из известнейших национальных парков мира завершилась неожиданным образованием озера с кипятком прямо на глазах у исследователей.

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