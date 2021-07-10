Япония планирует начать коммерческое использование летающих авто до 2025 года

В стране уже проходят испытания таких машин.
Передовая японская компания Japan Airlines планирует к 2025 году начать коммерческое использование летающих автомобилей.
Как пишет издание Nikkei Asia, на первом этапе планируется запустить сервис по перевозке пассажиров между аэропортом и туристическими объектами в префектуре Миэ. Второй по величине авиаперевозчик в стране, корпорация All Nippon Airways, также изучает возможность создания такого сервиса до 2025 года.
Отмечают, что в Японии уже идут испытания таких машин, однако отсутствие четких государственных правил мешает их разработке и отталкивает крупных инвесторов.
В 2021 году власти Японии активизировали разработку графика и порядка эксплуатации летающих автомобилей, чтобы уже с 2023 году начать их применение для доставки грузов на отдаленные острова, а с 2025 года начать перевозки, в том числе пассажиров на основной территории страны.
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