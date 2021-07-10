Япония планирует начать коммерческое использование летающих авто до 2025 года

Прототип двухместного дрона Volocopter — немецкого стартапа, в который JAL инвестировала в 2020 году.

В стране уже проходят испытания таких машин.

Передовая японская компания Japan Airlines планирует к 2025 году начать коммерческое использование летающих автомобилей.

Как пишет издание Nikkei Asia, на первом этапе планируется запустить сервис по перевозке пассажиров между аэропортом и туристическими объектами в префектуре Миэ. Второй по величине авиаперевозчик в стране, корпорация All Nippon Airways, также изучает возможность создания такого сервиса до 2025 года.

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Отмечают, что в Японии уже идут испытания таких машин, однако отсутствие четких государственных правил мешает их разработке и отталкивает крупных инвесторов.

В 2021 году власти Японии активизировали разработку графика и порядка эксплуатации летающих автомобилей, чтобы уже с 2023 году начать их применение для доставки грузов на отдаленные острова, а с 2025 года начать перевозки, в том числе пассажиров на основной территории страны.

Напомним, Hyundai приобрел производителя роботов Boston Dynamics по 1 млрд долларов. В компаниях говорят, что будут развивать сильные стороны друг друга.

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