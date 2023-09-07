Япония с четвертой попытки запустила космический корабль на Луну

Япония запустила ракету с посадочным модулем на Луну. Это была четвертая попытка в течение года.

Об этом пишет BBC.

Японский посадочный модуль получил название "лунный снайпер". Его запустило в космос на ракете H-IIA Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Если все пойдет по плану, он сядет на поверхность в пределах 100 метров от места у кратера Шиоли на ближней стороне Луны. Предыдущие посадочные аппараты садились на расстоянии от нескольких десятков километров от запланированных мест посадки.

Ожидается, что корабль выйдет на орбиту Луны через четыре месяца, чтобы потом вращаться вокруг него и приземлиться в феврале. "Лунный снайпер" будет изучать разные космические явления, в частности черные дыры.

Миссия обошлась Японии в $100 миллионов. Страна хочет доказать, что способна усадить на Луну легкий и недорогой космический корабль.

Напомним, Индия запустила космический аппарат на южный полюс Луны.

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