Япония запустила в космос первый в мире деревянный спутник

Японские ученые успешно запустили в космос первый деревянный спутник, знаменующий новый этап в исследовании использования дерева для миссий на Луне и Марсе. Спутник под названием LignoSat был разработан университетом Киото в сотрудничестве с Sumitomo Forestry. Он будет доставлен на Международную космическую станцию в рамках миссии SpaceX, а затем высвобожден на орбите на высоте примерно 400 км над Землей.

Об этом пишет Reuters.

LignoSat, происходящий от латинского слова для "дерева", имеет целью продемонстрировать возможности этого восстановительного материала для использования в космической среде. Астронавт Тако Дои из университета Киото подчеркнул важность дерева, заявив: "Имея доступ к этому материалу, мы сможем строить жилье и работать в космосе в течение длительного времени".

В рамках 50-летнего плана посадки деревьев и строительства деревянных сооружений на Луне и Марсе, команда Дои разработала деревянный спутник, сертифицированный NASA, чтобы подтвердить, что дерево может быть пригодным для космических исследований.

Ученые выяснили, что хоноки, традиционная японская магнолия, лучше всего подходит для космических аппаратов после 10-месячного эксперимента на Международной космической станции. LignoSat изготовлен из хонок без использования винтов и клея, благодаря традиционной японской технике.

После развертывания спутник останется на орбите в течение шести месяцев, во время которых электронные компоненты будут измеряться, как дерево реагирует на экстремальные условия космоса с температурными колебаниями от -100 до 100 градусов Цельсия каждые 45 минут. LignoSat также проверит способность дерева уменьшать влияние космической радиации на полупроводники, что может быть полезно для строительства дата-центров.

"Хотя это может выглядеть как устаревшая идея, на самом деле дерево — это новейшая технология, поскольку человечество стремится к колонизации Луны и Марса", — отметил Кенджи Кария из исследовательского института Sumitomo Forestry Tsukuba.

Напомним, Пакистан успешно испытал баллистическую ракету с корабля, имеющую дальность поражения до 350 км и современную навигационную систему.

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