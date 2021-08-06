Японские ученые нашли способ отправлять жизнеспособную мышиную сперму по почте

Открытие могут применить в научных исследованиях и животноводстве.

Ученые из Яманаского университета в Японии нашли удобный способ пересылки жизнеспособной мышиной спермы без риска потери образца.

Об этом сообщает New Scientist.

Исследователи, в частности, предлагают сушить сперматозоиды мышей вымораживанием на бумаге и отправлять их по почте. По их словам, лучше всего подойдет бумага для взвешивания, используемая для хранения образцов.

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Руководитель исследования Дайюй Ито замечает, что "до сих пор для отправки спермы мышей другим исследователям требовалась морозильная среда, в частности жидкий азот или морозильная камера".

"Постоянное обеспечение жидким азотом и электричеством во время транспортировки обходится дорого, а еще, в случае нарушения в дороге или отключения электроэнергии (...), вся сперма растает и станет недоступной", — указывает эксперт.

В то же время после транспортировки на открытке, утверждает Ито, сперматозоиды все еще остаются жизнеспособными.

Чтобы испытать этот метод, исследователи сублимировали сперму мыши на листе бумаги для взвешивания, а затем поместили ее между пластиковыми листами и отправили через японскую почтовую службу в конверте, прикрепив к открытке.

Когда образцы были получены после двухсуточного 200-километрового путешествия — от Токийского университета до Яманаского — исследователи смогли использовать сперму для получения здоровых мышей.

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Простота этого метода доставки означает, что существует вероятность незаконной транспортировки генетического материала, говорит Ито, следовательно нужны новые меры по регулированию отправок.

"Это исследование поднимает интригующую идею о том, что человеческие сперматозоиды могут быть сохранены и транспортированы менее затратными, более безопасными, компактными и простым методом", — отмечают другие исследователи.

Как сообщалось, влияние марихуаны на качество спермы уже некоторое время обсуждается учеными, и предыдущие исследования выявили некоторые довольно противоречивые выводы. Так, последние работы ученых показали, что курение каннабиса хотя и имеет неблагоприятные последствия, но может увеличивать количество здоровых сперматозоидов и их подвижность.

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