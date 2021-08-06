Японские ученые нашли способ отправлять жизнеспособную мышиную сперму по почте

Открытие могут применить в научных исследованиях и животноводстве.
Ученые из Яманаского университета в Японии нашли удобный способ пересылки жизнеспособной мышиной спермы без риска потери образца.
Об этом сообщает New Scientist.
Исследователи, в частности, предлагают сушить сперматозоиды мышей вымораживанием на бумаге и отправлять их по почте. По их словам, лучше всего подойдет бумага для взвешивания, используемая для хранения образцов.
Руководитель исследования Дайюй Ито замечает, что "до сих пор для отправки спермы мышей другим исследователям требовалась морозильная среда, в частности жидкий азот или морозильная камера".
"Постоянное обеспечение жидким азотом и электричеством во время транспортировки обходится дорого, а еще, в случае нарушения в дороге или отключения электроэнергии (...), вся сперма растает и станет недоступной", — указывает эксперт.
В то же время после транспортировки на открытке, утверждает Ито, сперматозоиды все еще остаются жизнеспособными.
Чтобы испытать этот метод, исследователи сублимировали сперму мыши на листе бумаги для взвешивания, а затем поместили ее между пластиковыми листами и отправили через японскую почтовую службу в конверте, прикрепив к открытке.
Когда образцы были получены после двухсуточного 200-километрового путешествия — от Токийского университета до Яманаского — исследователи смогли использовать сперму для получения здоровых мышей.
Простота этого метода доставки означает, что существует вероятность незаконной транспортировки генетического материала, говорит Ито, следовательно нужны новые меры по регулированию отправок.
"Это исследование поднимает интригующую идею о том, что человеческие сперматозоиды могут быть сохранены и транспортированы менее затратными, более безопасными, компактными и простым методом", — отмечают другие исследователи.
Как сообщалось, влияние марихуаны на качество спермы уже некоторое время обсуждается учеными, и предыдущие исследования выявили некоторые довольно противоречивые выводы. Так, последние работы ученых показали, что курение каннабиса хотя и имеет неблагоприятные последствия, но может увеличивать количество здоровых сперматозоидов и их подвижность.