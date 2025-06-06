Космический корабль разбился на Луне – что было на борту

Частный японский космический корабль разбился на Луне

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Частный японский космический корабль — посадочный модуль Resilience — разбился на Луне 5 июня, не выдержав «жесткой посадки».

Об этом сообщает ispace.

Как комментируют специалисты компании, если бы посадка корабля состоялась, то это был бы первый в истории частный модуль из Японии, успешно приземлившийся на Луне.

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Как стало известно, связь с космическим кораблем была прервана всего за минуту и 45 сек. к посадке по неисправности приборов.

Детали крушения корабля

Предварительно известно, что прибор для измерения расстояния от Луны начал работать неправильно. В результате корабль Resilience слишком быстро начал спускаться на поверхность Луны и, вероятно, разбился. В компании ispace считают, что он не смог замедлиться вовремя, поэтому произошла катастрофа.

Космический корабль начал спускаться к месту посадки, но на высоте примерно 190 м его приборы вышли из строя.

Таким образом, Resilience не смог выполнить запланированные задачи по исследованию Луны и проведению научных экспериментов, которые он должен выполнить в течение двух недель работы на Луне.

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Если бы Resilience смог успешно приземлиться на Луне, это был бы первый японский частный аппарат, которому это удалось. До этого только государственное космическое агентство Японии смогло приземлить свой посадочный модуль SLIM на Луне в январе 2024 года.

Для компании ispace это вторая неудачная попытка совершить посадку своего модуля на Луне. Первый модуль из проекта Hakuto-R также разбился при попытке приземлиться на Луне в апреле 2023 года.

Модуль Resilience отправился на Луну — должен был сэкономить топливо и прибыл на орбиту вокруг Луны в начале мая. После выполнения нескольких маневров модуль начал вращаться вокруг Луны на высоте 100 км. После этого должен был приземлиться.

В компании ispace заявили, что расследуют причины катастрофы на Луне, чтобы учесть все выявленные проблемы в планировании следующих двух миссий на Луну в рамках проекта Hakuto-R. Эти полеты запланированы на 2027 год.

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На борту модуля Resilience находилось 5 научных полезных нагрузок, в том числе и небольшой луноход Tenacious, который должен был собрать образцы лунной почвы для NASA.

Космический модуль также нес на борту демонстрацию технологии производства водорода и кислорода из лунной воды и выращивания водорослей, которые могут стать едой для астронавтов на Луне.

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