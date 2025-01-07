Ярче Венеры: комета ATLAS способна засиять так, что ее увидят даже на рассвете

С 13 по 16 января C/2024 G3 пройдет перигелий, приблизившись к Солнцу на 13,5 миллиона километров.

Комета C/2024 G3, известная как ATLAS, может стать ярким небесным зрелищем на следующей неделе, если не распадется при приближении к Солнцу. Открытая с помощью телескопа ATLAS, она несет потенциал стать самой яркой кометой 2025 года.

Об этом пишет Sky And Telescope.

Основные моменты

Приближение к Солнцу Комета достигнет перигелия (ближайшей точки к Солнцу) между 13 и 16 января, приблизившись на расстояние 13,5 миллиона километров. Существует риск, что она может распастись во время этого сближения, как это происходит со многими кометами из облака Оорта.

Яркость: Если комета переживет перигелий, ее звездная величина может достигнуть -5, что сделает ее ярче любой звезды на ночном небе, кроме Солнца, и даже ярче Венеры.

Наблюдение: Лучшие условия для наблюдения будут в Южном полушарии. Жители севернее экватора, в частности в Украине, будут иметь ограниченные возможности для наблюдения из-за низкого расположения кометы на небе и близости к Солнцу. Рекомендуется наблюдать комету через изображение коронографа LASCO C3, когда она будет проходить через его поле зрения с 11 по 14 января.

Наблюдение за кометой вблизи Солнца может быть опасно для глаз. Рекомендуется использовать специализированное оборудование и соблюдать безопасные методы наблюдения.

Напомним, в январском небе можно будет увидеть метеорный дождь, покрытие Сатурна и противостояние Марса. Итак, январь обещает стать настоящим праздником любителей астрономии.

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