Ярко-зеленая и опасная: в Китае обнаружили новую ядовитую змею

Ученые открыли новый вид ядовитых пресмыкающихся

Исследователи официально идентифицировали новый вид ярко-зеленой ядовитой змеи во влажных горных лесах западной провинции Сычуань в Китае. На протяжении многих десятилетий ученые ошибочно относили эту рептилию к другому, более распространенному виду бамбуковых куфий из-за их почти идеального внешнего сходства и общей среды обитания.

Об этом удивительном биологическом открытии, которое удалось сделать благодаря сочетанию современного генетического тестирования и тщательного физического анализа, подробно рассказывает издание Earth.com. Команда ученых из Института биологии Чэнду подтвердила уникальность пресмыкающегося и дала ему официальное название Trimeresurus lii в честь древнего философа Лао-цзы, чье настоящее имя звучало как Ли Эр.

Уникальные отличия и среда обитания

Новообнаруженная змея, ставшая уже 58-м известным видом в своем роде, отличается абсолютно гладкой чешуей на голове и четкими половыми отличиями. Самцы этого вида имеют яркую красно-белую полосу вдоль тела и янтарные глаза, в то время как самки выглядят проще, имея желтую полоску и более мягкий оранжево-желтый цвет глаз.

Эти ядовитые пресмыкающиеся вырастают до 79 сантиметров в длину и преимущественно встречаются вблизи гор Эмэй и Силин, которые являются одними из ключевых точек биоразнообразия в мире.

Важность сохранения экосистемы

Ученые отмечают, что укусы этих змей могут вызвать серьезные медицинские проблемы, особенно ввиду того, что они часто живут вблизи человеческих поселений в горах. В то же время исследователи предупреждают об опасности исчезновения таких неидентифицированных видов из-за постепенных изменений в окружающей среде, вызванных расширением дорог и усилением человеческой деятельности.

Авторы исследования подчеркивают, что выявление и официальная регистрация новых видов являются критически важными шагами, чтобы обеспечить им надлежащее изучение и защиту до того, как они навсегда исчезнут из экосистемы.

