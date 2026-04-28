Ярко-зеленая и опасная: в Китае обнаружили новую ядовитую змею
Ученые выяснили, что ярко-зеленая змея, обитающая в горных лесах Китая и долгое время считавшаяся уже известным видом, на самом деле совершенно новая для науки рептилия.
Исследователи официально идентифицировали новый вид ярко-зеленой ядовитой змеи во влажных горных лесах западной провинции Сычуань в Китае. На протяжении многих десятилетий ученые ошибочно относили эту рептилию к другому, более распространенному виду бамбуковых куфий из-за их почти идеального внешнего сходства и общей среды обитания.
Об этом удивительном биологическом открытии, которое удалось сделать благодаря сочетанию современного генетического тестирования и тщательного физического анализа, подробно рассказывает издание Earth.com. Команда ученых из Института биологии Чэнду подтвердила уникальность пресмыкающегося и дала ему официальное название Trimeresurus lii в честь древнего философа Лао-цзы, чье настоящее имя звучало как Ли Эр.
Уникальные отличия и среда обитания
Новообнаруженная змея, ставшая уже 58-м известным видом в своем роде, отличается абсолютно гладкой чешуей на голове и четкими половыми отличиями. Самцы этого вида имеют яркую красно-белую полосу вдоль тела и янтарные глаза, в то время как самки выглядят проще, имея желтую полоску и более мягкий оранжево-желтый цвет глаз.
Эти ядовитые пресмыкающиеся вырастают до 79 сантиметров в длину и преимущественно встречаются вблизи гор Эмэй и Силин, которые являются одними из ключевых точек биоразнообразия в мире.
Важность сохранения экосистемы
Ученые отмечают, что укусы этих змей могут вызвать серьезные медицинские проблемы, особенно ввиду того, что они часто живут вблизи человеческих поселений в горах. В то же время исследователи предупреждают об опасности исчезновения таких неидентифицированных видов из-за постепенных изменений в окружающей среде, вызванных расширением дорог и усилением человеческой деятельности.
Авторы исследования подчеркивают, что выявление и официальная регистрация новых видов являются критически важными шагами, чтобы обеспечить им надлежащее изучение и защиту до того, как они навсегда исчезнут из экосистемы.
