Яйца самой опасной птицы в мире: как они выглядят

Казуари

Реклама

Яйца казуаров — одних из самых опасных птиц в мире — отличаются насыщенным зеленым цветом из-за пигмента биливердин, который содержится в скорлупе. Такой оттенок, вероятно, выполняет защитную функцию — маскирует кладку от хищников, ведь эти птицы гнездятся прямо на земле среди листьев.

Об этом сообщило издание Iflscience.

Казуары считаются одними из самых крупных птиц в мире — после страусов и эму. Рост взрослых особей достигает от 1,5 до 2 метров, причем самки обычно крупнее самцов. Известно три вида казуаров: южный, северный и карликовый, которые обитают в тропических регионах Австралии и Папуа-Новой Гвинеи.

Реклама

Во время сезона размножения, который длится с июня по октябрь, самец и самка формируют пару. Самка откладывает от трех до пяти яиц, каждое из которых имеет внушительные размеры — примерно 16 на 10 сантиметров и весит около 580 граммов, что соответствует массе примерно десяти куриных яиц.

После откладки яиц роль самки фактически завершается. Самец берет на себя весь дальнейший процесс — он высиживает яйца в течение 50-60 дней, а также ухаживает за птенцами после их вылупления и активно защищает гнездо.

Яйцо казуара / © Общественное достояние

Взрослые казуары имеют темные, почти черные перья с характерными ярко-голубыми участками кожи на шее и голове, тогда как молодые особи отличаются полосатой коричневой окраской. Птицы ведут наземный образ жизни и питаются преимущественно плодами и грибами, выполняя важную функцию распространения семян в экосистеме.

Среди других птиц также встречаются яйца ярких цветов. Например, подобный зеленый оттенок имеют яйца хохлатого тинама, хотя они значительно меньше. Ранее же одним из самых известных считалось яйцо большой гагарки — вымершей нелетающей птицы с характерным узором на скорлупе.

Реклама

Новости партнеров