Язычники проводили ритуалы и "общались с мертвыми": ученые нашли доказательства возле Иерусалима – фото

Ученые обнаружили доказательства "магии смерти" римской эпохи, которая использовалась для "разговора с мертвыми".

Вблизи Иерусалима исследователи обнаружили предметы, которые язычники использовали для магического ритуала "разговора с умершими" – древние человеческие черепа, масляные лампы, лезвия топоров и копья, спрятанные в пещере. Артефакты свидетельствуют о том, что место использовалось в римскую эпоху для попыток "поговорить с мертвыми" – практика, известная как некромантия или магия смерти.

Об этом сообщает Live science.

Исследователи считают, что жуткие ритуалы проводились в пещере Теомим, примерно в 30 километрах к западу от Иерусалима, между II и IV веками нашей эры.

У Иерусалима ученые нашли доказательства ритуала "общались с мертвыми". Фото: Боаз Зиссу.

По словам археолога из Университета Бар-Илан в Израиле Боаза Зиссу, большинство евреев, живших в регионе, были уничтожены или изгнаны правящей Римской империей после восстания, известного как восстание Бар-Кохбы, между 132 и 136 годами н.э.

Затем римляне снова заселили регион людьми из других частей своей империи, вероятно, из Сирии, Анатолии и Египта.

"Новое языческое население принесло с собой новые идеи, обычаи и, очевидно, некромантию", – говорит Зиссу.

Большую пещеру Теомим посещали люди с доисторических времен. Еврейские повстанцы использовали его как тайник от римлян во время восстания Бар-Кохбы.

У Иерусалима ученые нашли доказательства ритуала "общались с мертвыми". Фото: Боаз Зиссу.

В ходе раскопок исследователи обнаружили три сокровища с золотыми и серебряными монетами того времени. По словам ученых, стили масляных ламп и некоторые спрятанные монеты свидетельствуют о том, что пещера стала местом некромантии, когда вновь прибывшие в этот район принесли с собой свои традиционные ритуалы.

Некромантия считалась злом и часто запрещалась в Римской империи. Однако вблизи многих древних городов находились тайные места "оракулов", где можно было "поговорить с мертвыми". Одним из таких мест стала пещера Теомим.

"Там были идеальные условия. Пещера немного удалена, но расположена не очень далеко от главной дороги, она глубокая, но не слишком, а в ее конце есть глубокая шахта, считавшаяся связью с подземным миром", – рассказал Зиссу.

Лампы, человеческие черепа и части оружия были расположены в щелях огромной пещеры, часто настолько далеко, что исследователям понадобились длинные шесты с крючками на конце, чтобы достать их.

У Иерусалима ученые нашли доказательства ритуала "общались с мертвыми". Фото: Боаз Зиссу.

Древние люди, вероятно, поместили их туда также с помощью шестов.

Щели слишком глубоки, чтобы масляные лампы могли проливать много света, и исследователи поначалу подумали, что это артефакты поклонения — ритуалов, связанных с духами подземного мира.

Однако наличие черепов позволило предположить, что настоящая цель ритуалов была в "разговорах" с мертвыми, которые якобы могли предсказывать будущее.

Авторы исследования пишут, что кости отдельных людей иногда использовали для установления "контакта" с этим человеком после его смерти, а мерцание пламени можно было интерпретировать как их сообщения из подземного мира.

"Эта пещера дает важное доказательство, свидетельствующее как о разнообразии религиозных практик в римский период, так и о резком контрасте между религиозным использованием пещер политеистами римского периода и древнейшими христианскими пещерными церквями в Святой Земле", – сказал археолог Кен Дарк из Королевского колледжа Лондона.

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