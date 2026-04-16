Язык кашалотов поразительно похож на человеческий: новое открытие удивило ученых

Кашалот. Фото: Gabriel Barathieu/CC BY-SA 2.0

Новое исследование показало, что система общения кашалотов имеет сложную структуру, которая во многом напоминает человеческий язык. Речь идет не просто о звуках, а об организованной системе сигналов с собственной «фонетикой».

Об этом сообщило издание The Guardian.

Речь идет о серии коротких щелчков, которые называют кодами. Именно ими кашалоты передают информацию во время общения. Анализ этих сигналов показал, что животные способны менять их продолжительность — делать щелчки короче или длиннее — а также варьировать тон, создавая восходящие или нисходящие звуковые паттерны. Такие изменения выполняют роль «гласных», формирующих значение, подобно тому, как это происходит в человеческом языке.

Исследователи выяснили, что эти звуковые структуры имеют общие черты с языками, где значение зависит от интонации и длины звуков — в частности китайским, латынью и словенским. В публикации в журнале Proceedings B отмечается, что коммуникация кашалотов демонстрирует сходство с человеческой фонетикой и фонологией и является примером независимого формирования сложных языковых систем.

Ученые подчеркивают, что вокализации кашалотов относятся к самым сложным среди известных в животном мире. Они не сводятся к повторяющимся сигналам, а состоят из нескольких взаимосвязанных уровней, которые пока только начинают детально исследовать.

Работу выполнили в рамках проекта CETI (Cetacean Translation Initiative), который изучает кашалотов вблизи Доминики. Его цель — расшифровать значение их звуков и понять принципы «языка». Для этого используют современные технологии, в частности искусственный интеллект, позволяющий обрабатывать большие массивы аудиоданных.

Основатель проекта Дэвид Грубер отметил, что результаты свидетельствуют: люди не являются единственным видом с развитыми системами коммуникации и социального взаимодействия. По его словам, кашалоты могли передавать информацию между поколениями более 20 миллионов лет, а человечество только сейчас получило инструменты, чтобы это исследовать.

Изучение этих животных усложняет их поведение: в поисках кальмаров кашалоты могут погружаться до 50 минут, а на поверхности проводят примерно 10 минут. Именно в этот период они активно обмениваются звуковыми сигналами, держась рядом.

Ученые также отмечают, что если убрать паузы между щелчками, в звуках появляются закономерности, подобные человеческой речи.

Лингвист Гашпер Бегуш, который возглавлял исследование, отметил, что уровень сложности этого «языка» превышает известные примеры у попугаев или слонов. Он добавил, что несмотря на другой образ жизни, кашалоты демонстрируют много общего с людьми, в частности в социальном поведении.

В дальнейшем проект CETI планирует идентифицировать не менее 20 различных вокализаций, связанных с конкретными действиями, такими как ныряние или сон. Ученые признают, что полное понимание языка кашалотов и возможность взаимного общения потребует времени, однако считают это достижимой целью в будущем.

