Язык, на которым общается человек, влияет на его мозг — исследовавание

Новое исследование Института когнитивных функций человека и мозга Макса Планка в Лейпциге выявило, что язык, на котором общается человек, влияет на его мозг.

Сканирование мозга показало, что родной язык может влиять на то, как мозг строит связи между разными центрами обработки информации.

Об этом пишет Medical Xpress со ссылкой на исследование NeuroImage.

Ученые с помощью МРТ исследовали мозги 94 носителей немецкого и арабского языков. Изображения не только показывают анатомию, но и позволяют определить связь между областями мозга с помощью метода, называемого диффузионно-взвешенной визуализацией. Так, докторант исследовательской группы Сюэху Вэй выяснил, что язык, на котором говорит человек, моделирует связи в мозге, лежащие в основе его мышления.

Отмечается, что, несмотря на то, что речевая сеть становится одной из сильнейших в мозге, связи при рождении слабы. По мере того, как мы учимся говорить, укрепляются связи между разными областями, отвечающими за разные типы речевой обработки, такие как распознавание слов из звуков и интерпретация значения предложений.

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"У носителей арабского языка более тесная связь между левым и правым полушариями, чем у носителей немецкого языка. Это усиление также было обнаружено между семантическими языковыми областями и может быть связано с относительно сложной семантической и фонологической обработкой арабского языка", — пояснил автор исследование Альфреда Анвандера.

Как обнаружили исследователи, носители немецкого языка показали более тесную связь в языковой сети левого полушария. Они утверждают, что их результаты могут быть связаны со сложной синтаксической обработкой немецкого языка, что связано со свободным порядком слов и расстоянием зависимости элементов предложения.

"Связность мозга модулируется обучением и окружающей средой в детстве, что влияет на обработку и когнитивные мышления во взрослом мозге. Наше исследование дает новое представление о том, как мозг адаптируется к когнитивным требованиям, то есть структурный коннект языка формируется на родном языке", — сказал он. Анвандер.

Это одно из первых исследований, документирующих разницу между мозгом людей, выросших на разных родных языках, и может дать исследователям возможность понять межкультурные различия в обработке данных в мозге. В следующем исследовании группа проанализирует продольные структурные изменения в мозге взрослых арабоязычных, когда они изучают немецкий язык в течение шести месяцев.

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