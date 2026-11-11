ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
226
Время на прочтение
1 мин

Юпитер и Марс сойдутся на небе — увидят ли украинцы уникальное явление

Планеты можно будет увидеть рядом в созвездии Льва невооруженным глазом, а с помощью бинокля — одновременно рассмотреть обе.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Марс

Марс / © Associated Press

16 ноября Юпитер и Марс сойдут над восточным горизонтом около полуночи и будут подниматься выше в течение ночи, а лучшие условия для наблюдения наступят в предутренние часы. Они будут находиться в созвездии Льва.

Об этом сообщает Space.com.

Максимальное сближение планет ожидается около четырех утра 16 ноября по киевскому времени. В это время они будут находиться ниже линии горизонта, но через несколько часов — около полуночи по местному времени — можно будет увидеть, как они сходят над восточным горизонтом.

Марс и Юпитер окажутся достаточно близко друг к другу, чтобы попасть в поле зрения бинокля с 10-кратным увеличением и диаметром объективов 50 мм.

Знаменитое Большое красное пятно Юпитера появится в поле зрения наблюдателей с Земли, его можно будет разглядеть в любительском телескопе.

После нынешнего сближения планеты начнут удаляться друг от друга.

В следующий раз настолько близко на земном небе эти планеты окажутся в июле 2029 года (в созвездии Девы).

Напомним, ученые выяснили, что некоторые земные микроорганизмы способны не только выживать, но и размножаться в условиях, приближенных к существующим под поверхностью Марса. Это открытие может изменить представление о том, где следует искать внеземную жизнь.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie