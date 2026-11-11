Юпитер и Марс сойдутся на небе — увидят ли украинцы уникальное явление

Марс / © Associated Press

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16 ноября Юпитер и Марс сойдут над восточным горизонтом около полуночи и будут подниматься выше в течение ночи, а лучшие условия для наблюдения наступят в предутренние часы. Они будут находиться в созвездии Льва.

Об этом сообщает Space.com.

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Максимальное сближение планет ожидается около четырех утра 16 ноября по киевскому времени. В это время они будут находиться ниже линии горизонта, но через несколько часов — около полуночи по местному времени — можно будет увидеть, как они сходят над восточным горизонтом.

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Марс и Юпитер окажутся достаточно близко друг к другу, чтобы попасть в поле зрения бинокля с 10-кратным увеличением и диаметром объективов 50 мм.

Знаменитое Большое красное пятно Юпитера появится в поле зрения наблюдателей с Земли, его можно будет разглядеть в любительском телескопе.

После нынешнего сближения планеты начнут удаляться друг от друга.

В следующий раз настолько близко на земном небе эти планеты окажутся в июле 2029 года (в созвездии Девы).

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Напомним, ученые выяснили, что некоторые земные микроорганизмы способны не только выживать, но и размножаться в условиях, приближенных к существующим под поверхностью Марса. Это открытие может изменить представление о том, где следует искать внеземную жизнь.

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