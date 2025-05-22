Юпитер когда-то был вдвое больше своего нынешнего размера — ученые восстановили раннюю историю гиганта

Юпитер. / © NASA

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Самая большая планета Солнечной системы оказалась еще более впечатляющей в прошлом. Астрономы Константин Батыгин из Калифорнийского технологического института и Фред Адамс из Университета Мичигана пришли к выводу, что на ранних этапах своего формирования Юпитер был в 2–2,5 раза больше нынешнего объема.

Об этом рассказывает Science Alert.

Обнаружение стало возможным благодаря анализу орбит двух малых спутников планеты – Амальтеи и Фивы. По словам Батыгина, эти данные помогают нам лучше понять, как не только Юпитер, но и вся Солнечная система приобрела свою архитектуру: "Наша конечная цель - понять, откуда мы пришли. И изучение ранних фаз формирования планет является ключом к этому".

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Результаты показали, что уже через 3,8 миллиона лет после зарождения первых твердых тел в Солнечной системе Юпитер имел вдвое больший объем и мощное магнитное поле — в 50 раз сильнее современного. Это поле играло немаловажную роль в том, как планета захватывала вещество из окружающего газового диска.

Модели, которые исследователи построили на основе орбитального наклона спутников, свидетельствуют о сверхбыстром росте планеты в первые миллионы лет – до 2,4 масс современного Юпитера за миллион лет. Такая динамика подтверждает теорию, согласно которой газовые гиганты на определенном этапе своего формирования начинают интенсивно наращивать газовую оболочку благодаря гравитационному захвату.

В то время как каменистые планеты, например Земля или Марс, формируются медленно, методом аккреции твердых частиц, Юпитер — типичный пример планеты, прошедшей этап экспоненциального роста. лет сохранилось столько данных, которые позволяют узнать первые моменты существования Юпитера”.

Открытие является важным шагом в понимании того, как образуются не только гигантские планеты, но и целые планетные системы. Эти результаты также свидетельствуют о новых методах изучения эволюции планет — не только через наблюдение за далекими экзопланетами, но и тщательное исследование спутников в нашей Солнечной системе.

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Когда газово-пылевой диск вокруг Юпитера совсем исчез, гигантская планета начала сжиматься под влиянием собственной гравитации. В процессе этого сжатия ее объем снизился, а вращение вокруг оси ускорилось. Этот медленный процесс продолжается и сейчас – Юпитер все еще сжимается по мере охлаждения своих верхних слоев и нагрева ядра, теряя внутреннюю энергию.

Несмотря на огромные размеры, даже в фазе максимального расширения Юпитер не имел достаточной массы, чтобы превратиться в звезду.

Исследование, проведенное командой ученых, предлагает новый метод анализа формирования Юпитера и раскрывает его значение в формировании всей солнечной системы. Считается, что именно Юпитер стабилизировал орбиты других планет и создал условия для зарождения жизни на Земле.

"Наши результаты - это точка отсчета", - отмечает Батыгин. — Они позволяют с большей уверенностью реконструировать историю Солнечной системы.

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