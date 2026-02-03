Юпитер / © NASA

Юпитер считается самой большой планетой Солнечной системы уже более полувека, однако новый анализ данных NASA показал: его форма и точные размеры были оценены неправильно. Команда Института науки Вайцмана вместе с международными коллегами представила самое точное определение параметров газового гиганта.

Об этом сообщило издание Phys.

Исследование базируется на 26 новых измерениях космического аппарата Juno, орбита которого с 2021 года позволяет проходить за Юпитером относительно Земли. Именно это расположение позволило отследить преломление радиосигналов в его атмосфере и создать обновленную модель формы планеты.

Юпитер оказался тоньше, чем считали ранее

Исследование показало, что на экваторе Юпитер примерно на 8 километров более узкий, а в районе полюсов — на 24 километра более плоский. Это означает, что планета имеет более тонкий профиль и более сильное сплющивание, чем фиксировали предыдущие измерения почти полвека назад.

Ранее форма Юпитера определялась лишь по нескольким радиоизмерениям, сделанным во время миссий Voyager и Pioneer в 1970-х годах. При этом аппарат Juno, который работает возле планеты с 2016 года, предоставил ученым сразу десятки новых измерений.

Анализируя преломление сигналов, исследователи смогли построить детальные карты температуры и плотности атмосферы Юпитера. Это не только уточнило его форму, но и помогло лучше согласовать модели внутреннего строения планеты с данными о гравитации и атмосферных процессах.

Ученые отмечают, что даже разница в несколько километров имеет большое значение для понимания того, как устроены газовые гиганты. Юпитер служит эталоном для изучения подобных планет как в Солнечной системе, так и за ее пределами, поэтому новые измерения могут повлиять на представление о формировании и эволюции планет в целом.

Отдельную роль в исследовании сыграли мощные ветры Юпитера, которые ранее не учитывались должным образом. Их включение помогло объяснить давние расхождения между наблюдениями и теоретическими моделями и позволило заглянуть глубже под облачный покров планеты.

В будущем разработанные методы планируют применить для анализа данных новых межпланетных миссий, что позволит еще точнее исследовать атмосферу и недра газовых гигантов.

