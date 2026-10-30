За 20 минут похитили 6,3 млрд долларов: хакеры совершили рекордное ограбление

Хакер. Иллюстративное изображение / © pixabay.com

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Криптовалютная биржа Binance приостановила вывод средств после масштабной хакерской атаки, в ходе которой с платформы были похищены цифровые активы на сумму около 6,3 млрд долларов. Злоумышленникам понадобилось всего 20 минут, чтобы совершить одно из крупнейших ограблений в истории криптовалют.

Об этом сообщает издание Futurism со ссылкой на The New York Times.

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По данным аналитической компании TRM Labs, исследователи «в высшей степени уверены» в причастности к взлому северокорейских хакеров. В то же время окончательные выводы относительно организаторов атаки пока не обнародованы.

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В Binance сообщили, что совместно с партнерами им удалось заморозить криптовалютные активы на сумму около 3 млрд долларов. Однако, по оценкам TRM Labs, около 2,4 млрд долларов злоумышленникам удалось переместить за пределы досягаемости эмитентов цифровых активов. Это означает, что вернуть эти средства может быть чрезвычайно сложно или вообще невозможно.

Binance расследует крупномасштабную кибератаку

Изначально в Binance предполагали, что причиной взлома стал один из ноутбуков сотрудников, который попал под контроль злоумышленников. Однако дальнейшее расследование показало, что атака была гораздо сложнее.

«Это была сложная атака, и мы делаем всё возможное в сотрудничестве с правоохранительными органами для её устранения», — заявили представители биржи.

В компании добавили, что продолжают собирать информацию об инциденте и будут публиковать новые подробности по мере их подтверждения. Также Binance пообещала полностью компенсировать пользователям нанесённый ущерб за счёт собственных резервных средств.

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Основатель биржи Чанпэн Чжао, известный в криптовалютном сообществе как CZ, заверил в социальной сети X, что средства пользователей находятся в безопасности. В то же время он признал, что инцидент имеет признаки масштабной хакерской атаки.

Чжао больше не занимает должность генерального директора Binance, но остается акционером компании. В 2024 году он признал свою вину по делу, связанному с отмыванием денег, и был приговорен к четырем месяцам лишения свободы. В 2025 году его помиловал президент США Дональд Трамп. Как отмечает Futurism, это решение вызвало споры на фоне поддержки Binance криптовалютного проекта World Liberty Financial, связанного с семьёй американского президента.

Хакеры из КНДР уже совершили рекордное ограбление

Если причастность северокорейской группировки подтвердится, эта атака станет ещё одним крупным эпизодом в серии криптовалютных ограблений, которые связывают с хакерами из КНДР.

До этого крупнейшей кражей цифровых активов считалась атака на криптобиржу Bybit в феврале 2025 года. Тогда злоумышленники похитили криптовалюту на сумму примерно 1,5 млрд долларов. По данным американских и международных аналитиков, к тому взлому также были причастны северокорейские хакеры.

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Представители TRM Labs сообщили Reuters, что атаки на Bybit и Binance имеют схожие характеристики. Это может свидетельствовать о причастности к ним одной и той же группировки.

Северная Корея уже давно фигурирует в расследованиях масштабных кибератак и краж цифровых активов. По оценкам международных экспертов, такие операции являются одним из способов получения средств для изолированной страны, находящейся под международными санкциями.

Издание также обращает внимание на рост киберугроз для криптовалютной индустрии в связи с распространением передовых инструментов искусственного интеллекта. Они могут упростить подготовку сложных атак и расширить возможности киберпреступников.

Напомним, что неизвестные злоумышленники в течение девяти месяцев имели доступ к конфиденциальной базе данных Пентагона, что ставит под угрозу безопасность более 3 миллионов американских военнослужащих и гражданских сотрудников.

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