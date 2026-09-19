За гробницей Тутанхамона обнаружили тайные комнаты, которые могут вести к Нефертити

В гробнице Тутанхамона нашли тайные комнаты / © pixabay.com

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Новое геофизическое исследование может приблизить ученых к разгадке тайны гробницы фараона Тутанхамона.

Как пишет Daily Star, данные подтверждают возможность существования закрытых помещений за погребальной камерой.

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Исследователи предполагают, что первоначальной владелицей гробницы могла быть царица Нефертити. В докладе объединены результаты георадара, анализ почвы в условиях микрогравитации, электрические исследования, архитектурные следы и настенные росписи.

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Исследователи обнаружили сигналы, указывающие на коридор шириной около двух метров, заполненный мусором, за северной стенкой камеры.

Британский египтолог Николас Ривз обратил внимание на трещины на нескольких поверхностях погребальной камеры Тутанхамона. Он предположил, что они могут указывать на наличие фальшстины, скрывающей более просторное пространство с дополнительными захоронениями. Исследователь отметил, что для столь мощного фараона погребальная камера юного царя выглядит достаточно скромной по размерам. Это свидетельствует о том, что она являлась частью большего комплекса, считает Ривз.

Царица, чей знаменитый бюст хранится в Британском музее, умерла около 3500 лет назад — в период между 1336 и 1330 годами до нашей эры. Причина ее смерти до сих пор остается загадкой.

Нефертити была мачехой Тутанхамона, но место ее захоронения так и не было найдено. Многие ученые считали, что ее могли похоронить рядом с пасынком.

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Ранее сообщалось, что гробница фараона Тутанхамона в Луксоре, открытая в 1922 году археологом Говардом Картером, находится в самом худшем состоянии с момента своего обнаружения. Ученые считают, что решающим моментом стало наводнение в 1994-м, которое затопило Долину царей. По данным ученых, на потолках появляются трещины, горные породы расслаиваются от влажности, а краски на стенах тускнеют из-за грибка.

Кроме того, стало известно, что разгадали тайну проклятия Тутанхамона.

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