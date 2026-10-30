За орбитой Плутона обнаружен новый кандидат в карликовые планеты

ED138 обнаружили в данных обсерватории имени Веры Рубин / © Associated Press

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Астрономы обнаружили нового кандидата в карликовые планеты, скрывающегося за орбитой Плутона. По оценкам, его диаметр составляет 600–1500 километров.

Об этом сообщает Science Alert.

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Объект 2026 ED138, очевидно, скрывался на глазах у всех. Вся его орбита находится в пределах расстояния от Солнца до Плутона, но обнаружить его удалось только сейчас.

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По оценкам, диаметр объекта составляет от 600 до 1,500 километров (от 370 до 930 миль), то есть он был бы больше Цереры — наименьшей из 5 карликовых планет, признанных Международным астрономическим союзом: Церера, Плутон, Гаумеа, Макемаке и Эрида. ED138 вращается вокруг Солнца на расстоянии около 46 астрономических единиц; одна астрономическая единица — это среднее расстояние между Землей и Солнцем. Он расположен дальше от Солнца, чем Плутон, и принадлежит к транснептуновым объектам, то есть оборачивается по орбите Нептуна.

«Моей первой реакцией было восхищенное удивление. Подобные объекты случаются крайне редко, поэтому я сразу же начал проверять, не допустил ли я сам или код какой-либо ошибки», — сказал Мэтью Холман из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, который сделал это открытие.

Напомним, астрономы исследовали 8 гигантских планет, которые могут быть каменистыми мирами с массой, в 10 раз превышающей массу Земли.

Ранее также сообщалось, что ученые обнаружили планету размером с Землю, вращающуюся вокруг системы из двух звезд. И это открытие подтверждает предположение о том, что в подобных системах могут существовать миры, потенциально подходящие для жизни.

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