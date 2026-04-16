За пределами Нептуна что-то скрывается: существует ли Девятая планета и что известно о ее поисках

После того как в 2006 году Плутон потерял статус планеты, в Солнечной системе официально осталось восемь планет. Впрочем, дискуссии о возможном «девятом соседе» не прекратились — часть астрономов считает, что в ее окрестностях может существовать еще одно крупное небесное тело, и современные инструменты дают шанс это проверить.

Об этом сообщило издание BBC.

Активные споры вокруг Девятой планеты продолжаются с 2016 года. Именно тогда астрономы Константин Батыгин и Майкл Браун из Калифорнийского технологического института опубликовали исследование, в котором предположили: в отдаленных регионах Солнечной системы может находиться массивная планета. По их оценкам, ее масса может превышать земную примерно в десять раз.

В пользу этой гипотезы, по словам ученых, свидетельствует поведение группы транснептуновых объектов — ледяных тел за орбитой Нептуна. Они имеют вытянутые и наклоненные орбиты, что, как считается, может быть следствием гравитационного воздействия большого неизвестного объекта.

В то же время ключевая проблема остается неизменной: Девятую планету до сих пор никто не наблюдал непосредственно. По оценкам исследователей, она может находиться в среднем примерно в 20 раз дальше от Солнца, чем Нептун. Из-за такого расстояния объект отражает очень мало света и выглядит чрезвычайно тусклым. Кроме того, один оборот вокруг Солнца может длиться до 20 тысяч лет, что означает очень медленное движение на небе.

Сложность поиска усиливает вероятная форма орбиты. В отличие от восьми известных планет, которые движутся почти по круговым орбитам в близкой к одной плоскости, гипотетическая Девятая планета может иметь сильно вытянутую и наклоненную орбиту.

Новые возможности для поиска открывает обсерватория Веры Рубин в Чили, которая начала работу в июне 2025 года. В отличие от многих других телескопов, она не фокусируется на отдельных объектах, а регулярно сканирует все небо Южного полушария. Благодаря этому астрономы смогут обнаруживать значительно более тусклые и отдаленные объекты, чем раньше.

Ожидается, что за десять лет работы обсерватория каталогизирует миллиарды небесных тел, в том числе более 40 тысяч новых транснептуновых объектов. По словам исследователей, если Девятая планета существует в предусмотренных пределах, этот телескоп имеет шанс ее зафиксировать или хотя бы предоставить убедительные доказательства ее существования или отсутствия.

Некоторые астрономы допускают, что нужные данные уже могут существовать. В частности, высказывается предположение, что объект могли зафиксировать ранее, но не идентифицировали из-за слабого свечения и медленного движения. В апреле 2024 года международная группа ученых проанализировала архивные наблюдения двух инфракрасных космических телескопов и обнаружила пару слабых сигналов, которые могут соответствовать неизвестной планете. В то же время авторы исследования отмечают: говорить об открытии пока преждевременно.

Скептицизм в отношении гипотезы также сохраняется. Часть исследователей считает, что необычные орбиты транснептуновых объектов могут объясняться другими причинами — например, влиянием звезды, которая могла проходить вблизи Солнечной системы миллиарды лет назад. Дополнительные сомнения вызывают и новые открытия, в частности объект Ammonite, орбита которого не согласуется с первоначальными моделями.

Несмотря на это, ученые не исключают саму возможность существования такой планеты. По их словам, подобные по размерам объекты — больше Земли, но меньше Нептуна — распространены в других звездных системах, хотя в нашей их пока не зафиксировано.

Исследователи отмечают: независимо от того, будет ли найдена Девятая планета, новые наблюдения позволят значительно расширить знания об отдаленных регионах Солнечной системы.

