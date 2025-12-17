За шаг до космической аварии: спутник Starlink чуть не столкнулся с аппаратом Китая

SpaceX Starlink / © Getty Images

Низкая околоземная орбита становится все более перегруженной, что создает критические риски для космической инфраструктуры. Очередным подтверждением стал произошедший после запуска китайской ракеты «Куайчжоу-1А» инцидент 9 декабря, когда один из ее спутников приблизился к аппарату сети Starlink на расстояние всего 200 метров.

Об этом сообщает Universe magazine.

Конфликт данных и отсутствие координации

Вице-президент Starlink по инженерии Майкл Николс заявил, что команда SpaceX не получила своевременно корректных данных о траектории китайского объекта. По его словам, главной проблемой остается отсутствие единой системы координации между международными операторами.

Китайская компания CAS Space, которая отвечала за запуск, отрицает обвинения. Оператор утверждает, что постоянно мониторил ситуацию и поддерживал связь с SpaceX. В Китае предполагается, что опасное сближение могло стать следствием маневра спутника непосредственно после его отделения от ракеты.

Ситуация вокруг созвездия Starlink, уже насчитывающего более 9300 аппаратов, становится все более напряженной. В 2024 году каждый спутник SpaceX выполнял в среднем 300 маневров избегания столкновений в день. Это в два раза превышает показатели 2023 года.

В 2026 году SpaceX планирует запуск спутников третьего поколения с помощью Starship, что еще больше уплотнит трафик. Свои масштабные спутниковые сети также готовят компании Amazon и Viasat.

Риск синдрома Кесслера

Эксперты предупреждают о приближении к точке «синдрома Кесслера» — гипотетического сценария, при котором столкновение двух крупных объектов приведет к цепной реакции разрушений. Образовавшееся облако космического мусора может сделать околоземное пространство непригодным для полетов на десятилетия.

«Если операторы не наладят эффективную коммуникацию на Земле, следующее сближение может завершиться глобальной катастрофой», — подчеркивают эксперты.

Для предотвращения коллапса специалисты призывают к немедленному созданию прозрачной международной системы обмена данными о движении космических тел.

