Забавный побег пингвина: украинские ученые сняли на видео обеденный ритуал

Украинские полярники зафиксировали забавный момент с пингвинами / © скриншот с видео

Украинские полярники сняли на видео забавный момент, как взрослый пингвин пытается убежать от своего голодного малыша. Ученые объяснили, почему подросшие птенцы устраивают настоящие гонки за родителями в Антарктиде.

Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр.

«Соскучились по историям из жизни наших пингвинов? Вот вам сюжет с интересным продолжением. Пингвин кормит своего малыша, а потом начинает убегать», — говорится в заметке.

Ученые объяснили, что после появления на свет птенцов взрослые пингвины постоянно заботятся об их питании. На первых этапах, когда малыш подает сигнал, родители кормят его полупереваренной пищей — преимущественно крилем, который передают из пищевода прямо в клюв птенца.

С возрастом пингвинята становятся активнее и начинают сами требовать еду, преследуя маму или папу. Именно такую сцену зафиксировали на видео: один из родителей уже накормил малыша и попытался отойти, однако птенец настойчиво бросился вдогонку, стремясь получить еще порцию.

На острове Галиндез, где расположена антарктическая станция «Академик Вернадский», гнездятся преимущественно субантарктические пингвины. Каждую весну они приплывают туда для размножения — обустраивают гнезда, откладывают обычно по два яйца и выращивают потомство.

Сейчас на острове Галиндез проживает более 10 тыс. субантарктических пингвинов.

Напомним, ранее геофизик 30-й украинской экспедиции Альберт Грабовецкий обнародовал кадры утреннего ритуала субантарктических пингвинов. На видео зафиксировано, как птицы одна за другой ныряют в ледяные воды Южного океана, начиная свой день коллективным заплывом.