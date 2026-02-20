Забудьте о новом смартфоне каждый год: рынок гаджетов вскоре кардинально изменится

Вскоре витрины магазинов электроники заметно опустеют.

Реклама

Во второй половине 2026 года мировой рынок гаджетов может столкнуться с серьезным кризисом, из-за которого ведущие компании будут вынуждены значительно сократить ассортимент своих товаров, а некоторые бренды вообще рискуют исчезнуть. Главной причиной является тотальный дефицит микросхем, которые сейчас массово скупают для разработки искусственного интеллекта.

Об этом пишет The Verge.

Что изменится для обычных покупателей

Для рядовых пользователей эта ситуация будет означать гораздо меньший выбор в магазинах. Производители будут вынуждены сосредоточиться на выпуске только самых необходимых или самых дорогих моделей, отказавшись от разнообразия цветов, размеров или бюджетных линеек. Кроме того, безумный спрос на детали со стороны корпораций уже привел к тому, что цены на компоненты выросли в несколько раз. Это неизбежно ударит по кошелькам тех, кто хочет обновить свой домашний компьютер или телефон.

Реклама

Возвращение в мастерские

В условиях, когда новая техника станет более дорогой и менее доступной, эксперты прогнозируют кардинальное изменение потребительских привычек. Люди начнут беречь то, что имеют, ведь даже такие гиганты, как Apple или Nvidia, могут почувствовать нехватку деталей для новых устройств.

«В течение следующих нескольких лет люди начнут чаще ремонтировать гаджеты, когда они ломаются, вместо того чтобы выбрасывать их в мусорку», — отмечает издание.

Поэтому бережное отношение к своей нынешней технике, покупка защитных чехлов и поиск надежных сервисных центров станут новым мировым трендом. Вместо того, чтобы следовать новому гаджету после первой же поломки, покупателям придется привыкать к ремонту стариков.

Напомним, компания Nothing представила концепт футуристического складного смартфона с тремя экранами, разработанный на основе идей популярного стримера IShowSpeed. Устройство, ориентированное на профессиональных контент-мейкеров, получило модульную конструкцию и сверхпрочные материалы, однако его разработка оценивается более чем в 50 миллионов долларов.