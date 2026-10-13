Забудьте о селфи-палке: ученые создали робота-фотографа, который ходит за вами (фото)

Робот PhoneBot

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Ученые презентовали компактного двуногого робота PhoneBot, который самостоятельно передвигается рядом с владельцем и носит смартфон. Необычное устройство способно автоматически выбирать лучший ракурс для съемки, чтобы все друзья попали в кадр.

Об этом пишет Daily Mail.

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Миниатюрный робот PhoneBot имеет высоту около 48 см, а его вес составляет около 1,8 кг. В ходе первых испытаний разработчики продемонстрировали, что устройство стоимостью 400 дол. способно ходить, следовать за человеком и самостоятельно подниматься после падения на живот.

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Смартфон крепится над «бедрами» робота, одновременно выполняющими роль основной части корпуса устройства. Благодаря камере телефона PhoneBot может распознавать людей и следить за их перемещением. В то же время датчики движения отслеживают перемещение и ориентацию корпуса.

Сначала работ создавался как платформа для научных исследований, однако его возможности позволяют использовать устройство и как своеобразного мобильного фотографа. PhoneBot может самостоятельно занять оптимальную позицию, чтобы все люди оказались в кадре.

В препринте, опубликованном на arXiv, исследователи отметили: «Эта статья представляет PhoneBot — компактную, недорогую гуманоидную платформу с открытым кодом, сочетающую обычный смартфон с модульным корпусом для восприятия информации, вычислений на борту и взаимодействия».

Робот PhoneBot

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе рассказали, что программное обеспечение для управления движениями PhoneBot работает непосредственно на смартфоне. Телефон передает команды через Wi-Fi на небольшой бортовой компьютер, после чего тот посылает соответствующие сигналы двигателям.

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В конструкции работа использовано 13 двигателей: по шесть в каждой ноге и еще один для вращения корпуса. Благодаря дополнительному суставу камера может поворачиваться в сторону, в то время как сами ноги остаются в неподвижном положении.

Разработчики протестировали систему с несколькими моделями смартфонов. По результатам испытаний они смогли обеспечить базовые функции восприятия информации, управления движениями и компьютерного зрения.

Робот PhoneBot

Пока что PhoneBot не оснащен руками. В будущем команда планирует установить на него легкие конечности, позволяющие роботу манипулировать разными предметами.

Отдельным направлением дальнейших исследований станет поведение устройства на неровных поверхностях. Пока его тестировали исключительно на ровной местности.

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Кроме того, PhoneBot способен реагировать на голосовые команды, используя микрофон и динамик смартфона. Однако на этом этапе распознавание речи и обработку естественного языка выполняет отдельный ноутбук. В будущем исследователи планируют перенести соответствующие модели искусственного интеллекта прямо на смартфон. Это должно снизить зависимость системы от дополнительного внешнего оборудования.

По мнению ученых, смартфоны могут стать «практической основой» для робототехнических систем, поскольку уже содержат в компактном корпусе камеры, датчики движения, вычислительные ресурсы и средства беспроводной связи.

Исследователи рассчитывают, что их недорогая разработка превратится в доступную и воспроизводимую платформу для образования, исследований и быстрого прототипирования, а также будет способствовать удешевлению и распространению гуманоидных роботов.

К слову, ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха создали автономную роботизированную кисть, умеющую передвигаться на кончиках пальцев, напоминая Вещь из «Семейки Аддамсов». Роборука выдерживает свой вес, адаптируется к разным поверхностям — от плитки до травы — и даже способна нажимать клавиши, например, играя в компьютерные игры. Такая технология пригодится для выполнения задач в труднодоступных и узких пространствах, а также расширит функционал будущих гуманоидных роботов.

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