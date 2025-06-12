Забыт апокалипсис Земли: как вымирание уничтожило 85% видов задолго до появления динозавров

Ордовицкое вымирание уничтожило 85% форм жизни на планете

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Когда речь заходит о катастрофах доисторического масштаба, большинство представляет астероид, стерший с лица Земли динозавров. Однако задолго до этого, почти 400 миллионов лет назад, планета пережила еще одну глобальную катастрофу — малоизвестное позднеордовицкое вымирание. Это уникальное событие привело к исчезновению 85% всех живых видов, став одним из самых разрушительных периодов в истории Земли.

Об этом пишет IFLScience.

Планета к катастрофе: океан, полный жизни

Чтобы понять Землю в ордовицкий период (примерно 485–443 миллиона лет назад), необходимо представить мир, который радикально отличался от современного. На суше не было привычных животных, деревьев, цветов или какой-либо другой значительной растительности. Если земля и была зеленоватой, то только от водорослей.

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«Это был совсем другой мир», — объясняет Ричард Твитчетт, руководитель исследовательского отдела наук о Земле в Музее естественной истории Великобритании.

Однако под поверхностью океана царило невероятное разнообразие странных существ, развивавшихся с беспрецедентной быстротой. Эта эпоха, известная как Большое ордовицкое событие биоразнообразия (GOBE), стала периодом интенсивных эволюционных экспериментов.

Появились животные, которых мы знаем и сегодня, такие как морские звезды, морские ежи и кораллы. Водные экосистемы, ранее населенные несколькими видами, внезапно были заселены фильтраторами на всех глубинах. В общем, ордовицкий период был временем колоссального увеличения биоразнообразия на всей планете.

Двойной удар: охлаждение, а затем удушье

Массовое вымирание в конце ордовицкого периода не было мгновенной катастрофой как астероидный удар, а скорее серией событий. Исследователи склоняются к мнению, что это были две отдельные фазы.

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«Все более поздние массовые вымирания из „Большой пятерки“ — да, у многих из них присутствует компонент изменения климата, но это всегда потепление, а не похолодание. А вот ордовицкое вымирание началось с резкого глобального похолодания», — объясняет Твитчетт.

Одна из гипотез утверждает, что именно эволюция первых растений на суше могла вызвать это похолодание. Даже немногочисленные мхи, приспособившиеся к жизни на суше, способствовали бы выветриванию горных пород и поглощению углекислого газа из атмосферы, что привело к оледенению. Альтернативным или дополнительным объяснением может быть геологическое совпадение: суперконтинент Гондвана переместился к Южному полюсу, что могло вызвать охлаждение и эффект альбедо (отражение солнечного света льдом), а это опять-таки усилило похолодание.

Когда планета начала приходить в себя от ледникового периода, температура снова начала расти. Но на этот раз выжившие виды столкнулись не только с жарой, но и с глобальным уменьшением уровня кислорода в океанах, о чем свидетельствуют ископаемые данные. Причины этого явления остаются неизвестными — возможно, это было цветение поглощающих кислород водорослей или усиленный вулканизм, извергавший в воды минералы, способствующие поглощению кислорода.

Конечным результатом явилось глобальное вымирание примерно 60% родов и почти 85% видов. По показателям чистой смертности это вымирание является одним из самых масштабных в истории Земли, которое уступает лишь пермскому вымиранию, которое произошло примерно через 200 миллионов лет после ордовицкого.

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Важное, но забытое вымирание

Несмотря на свою разрушительную силу, позднеордовицкое вымирание остается относительно малоизвестным по сравнению с концом мелового периода, когда исчезли динозавры.

«Если мы просто смотрим на сырые цифры — вымершие таксоны, будь то семьи или роды — оно занимает второе место по важности [массового вымирания — ред.] с точки зрения потери биоразнообразия», — отмечает Твитчетт.

Однако, с экологической точки зрения, его долгосрочное влияние было значительно меньше. Хотя многие виды и исчезли, ни одна из основных групп не вымерла полностью. Экологические ниши быстро заполнялись, и мир «очень быстро вернулся в почти то же состояние». Эта особенность делает ордовицкое вымирание уникальным среди «Большой пятерки» массовых вымираний. Возможно, именно отсутствие «наземного компонента» — исчезновение крупных животных, таких как динозавры, делает это событие менее известным широкой публике, несмотря на ее чрезвычайную смертоносность.

Напомним, ученые давно размышляют о том, могут ли мощные космические явления влиять на биосферу Земли. Новое исследование предполагает, что взрывы сверхновых — финальная стадия жизни массивных звезд — могли сыграть ключевую роль в двух масштабных вымираниях сотни миллионов лет назад.

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