Забытые птицы: как браконьеры уничтожают редкий вид пернатых (фото)

Тропические птицы-носороги / © Википедия

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В октябре 2023 года сотрудники Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы США конфисковали партию из 45 черепов птиц-носорогов, поступивших из Камеруна в аэропорт Нью-Йорка. Обезпиренные черепа с пустыми глазницами и длинными клювами были плотно сложены в коробках. Редкие птицы-носороги с характерными массивными клювами и выростами теперь стали объектом новой волны торговли из Африки.

Об этом идет речь на nautil.us.

«Я даже не знала, что подобные черепа уже попадают в США — это меня шокировало», — говорит Люси Кэмп, сопредседатель Группы специалистов по птицам-носорогом при МСОП (IUCN) и директор проекта Mabula Ground-Hornbill в Южной Африке.

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Что известно о волне торговли роглюгами

Более тысячи лет птица-носорог была объектом торговли в Восточной Азии. Некоторые виды, в частности шлемоносный носорог, имеют большие плотные каски, напоминающие слоновую кость и используемые для изготовления украшений. Однако из-за чрезмерной охоты численность многих видов резко сократилась, и в 1992 году почти все азиатские виды носорогов были внесены в списки CITES — Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящиеся под угрозой исчезновения.

Защита азиатских видов птиц-носорог, похоже, побудила браконьеров охотиться на африканские виды. На фото изображена партия из 45 черепов птиц-носорог из Камеруна, изъятая в аэропорту имени Джона Кеннеди в 2023 году. Фото с сайта Tinsmann, J., et al. Biological Conservation (2025).

«В тех лесах больше не осталось птиц-носорогов», — отмечает Кемп.

В новом исследовании Кэмп и ее коллеги предполагают, что защита азиатских видов переключила внимание браконьеров на их африканских «родственников» — аналогично тому, как запрет на торговлю панголинами в Азии в 2000 году вызвал всплеск их отлова в Африке. Хотя половина мирового разнообразия птиц-носорогов приходится на 32 африканских вида, ни один из них пока не имеет защиты по CITES.

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Анализ данных Службы охраны США показал, что между 1999 и 2024 годами в США было импортировано по меньшей мере 2552 носорога, и 95% из них — африканские. Анализ соцсетей показал рост спроса на живых птиц, которых ловят в Африке и продают в страны Азии как экзотических домашних любимцев.

Исследования в Камеруне показали, что рынок черепов стремительно развивается в последние шесть лет. Если раньше продажа черепов была побочным продуктом торговли мясом диких животных, то теперь торговцы специально отправляются в деревни, чтобы заказывать черепа на экспорт. По данным 2024 года, местные охотники получают в среднем чуть больше 5 долларов за череп, в то время как онлайн-покупатели в Европе платят за него до 158 долларов. Один охотник упоминал заказ на 150 черепов.

«Это привело к настоящей катастрофе», — говорит Кемп. «Наши коллеги сообщают: во многих лесах уж совсем нет этих птиц».

Птицы-носороги имеют долгий жизненный цикл и рожают мало птенцов, поэтому их популяции особенно уязвимы к чрезмерному улову.

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Аппаратжита Датта из Фонда охраны природы, не участвовавшая в исследовании, выразила удивление масштабами нового рынка. «Для меня важно понять, почему и где все это началось. Это просто диковинка или какое тщеславие?» — размышляет она.

Сейчас Кемп призывает CITES предоставить защиту по крайней мере крупным лесным африканским видам, а впоследствии и остальным. Включение в CITES привлечет внимание к проблеме и обяжет страны собирать данные о торговле.

Главное, говорит она, чтобы эти усилия не стали слишком запоздалыми.

Напомним, ученые также проверили четыре самых популярных гипотезы и нашли ответ, почему птицы поют на рассвете.

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