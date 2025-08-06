Смертельно опасный "забытый родственник" ВИЧ вызывает паралич и агрессивный рак: что о нем известно

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Большинство людей знают о ВИЧ, слышали о ВПЧ и устали от упоминаний о COVID-19. Но есть еще один вирус, о котором почти не говорят, хотя он угрожает миллионам. Это «забытый родственник» ВИЧ — человеческий Т-лимфотропный вирус 1 типа HTLV-1. И несмотря на то, что его открыли еще в 1980 году, внимание к нему остается минимальным.

Об этом сообщило издание IFLScience.

HTLV-1 относится к семейству ретровирусов — как и ВИЧ. Он передается половым путем, через кровь и грудное молоко, и вызывает пожизненную хроническую инфекцию. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, на 2012 год носителями вируса могли быть от 5 до 10 миллионов человек. Точная цифра неизвестна — из-за отсутствия глобального тестирования.

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Большинство инфицированных не имеют симптомов. Но у части людей вирус со временем приводит к тяжелым последствиям. Одно из них — HAM/TSP (миелопатия или тропический спастический парапарез): прогрессирующее поражение нервной системы, вызывающее мышечную слабость, спазмы и осложнения с походкой.

Другое осложнение — редкий и агрессивный рак крови: Т-клеточный лейкоз/лимфома взрослых (ATL). Его развитие может длиться годами, но прогноз — неблагоприятный. В тяжелых случаях медиана выживаемости после установления диагноза составляет менее года. HTLV-1 — единственный известный ретровирус, вызывающий рак у людей.

Особенно высокий уровень инфицирования фиксируется в так называемых «горячих точках»: это юго-западная Япония, страны Африки к югу от Сахары, Карибский бассейн, части Южной Америки, Меланезия, Ближний Восток и центральная Австралия — особенно среди коренных общин.

Пока не существует вакцины против HTLV-1. Меры профилактики включают скрининг донорской крови и использование барьерной контрацепции. Но недавно исследователи из Института медицинских исследований имени Вальтера и Элизы Холл (WEHI) в Австралии сделали прорыв.

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Впервые в истории они создали мышиную модель с инфекцией HTLV-1 и протестировали действие препаратов, которые уже используют для лечения ВИЧ: тенофовира и долутегравира. Оба медикамента показали способность подавлять HTLV-1 в живом организме.

Это открывает путь к будущим клиническим испытаниям. Впервые за десятилетия ученые говорят о реальной возможности разработки эффективного лечения HTLV-1.

Напомним, в Китае вспыхнул вирус чикунгунья. Он передается через укусы комаров. Специального лечения от него нет.

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