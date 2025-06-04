Забытый цвет фараонов: "египетский синий" может изменить наше будущее

Древнеегипетский храм / Иллюстративное фото ШИ Gemini

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В древности он был вездесущим, украшал фрески, украшения и произведения искусства. можем его производить.

Об этом пишет IFL Science.

Загадка древнего пигмента раскрыта

Представьте себе, что тысячи лет назад древнегреческие статуи были ярко раскрашены, а Пирамида в Гизе сияла под солнцем. В этих красочных панорамах древнего мира «египетский синий» играл ключевую роль. Как и рецепт римского бетона, его состав стал загадкой для последующих поколений.

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Исследователи успешно воспроизвели этот уникальный цвет, разработав 12 рецептов для получения разных оттенков синего.

Эти результаты дополняют предыдущие научные, археологические и исторические исследования, направленные на изучение использования и химических свойств египетского синего цвета, и дополнительно определяют технологические переменные, которые древним мастерам необходимо было контролировать для создания желаемого многокомпонентного синтетического пигмента, рассказали ученые.

Состав «египетского синего» в целом был известен и раньше: источник меди, карбонат кальция, кварцевый песок и щелочь (зола или сода). Но точные пропорции, методы смешивания и очищения оставались неизвестными.

Современные возможности «древнего» цвета

В ходе исследования оказалось, что этот древний краситель обладает удивительными свойствами, которые могут найти применение в новейших технологиях. Он поглощает видимый свет и излучает почти в два раза больше в ближнем инфракрасном диапазоне длин волн. Это делает его ценным для технологий энергоэффективности, а также полезным в биомедицине, телекоммуникациях, системах безопасности и криминалистике. Потенциально его можно было бы использовать и для разработки высокотемпературных сверхпроводников. Однако первоочередной мотивацией для воспроизведения пигмента были отнюдь не современные технологии, а простое любопытство.

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«Это началось просто как интересное занятие, потому что нас попросили изготовить некоторые образцы для экспозиции в музее. Но оказалось, что интерес к материалу очень велик», — признался Джон Макклой, первый автор статьи и директор Школы машиностроения и материаловедения Университета штата Вашингтон.

Путь к воспроизведению: от кастрюли до современных технологий

Процесс воспроизведения рецепта древних египтян начался с базовых экспериментов.

«Мы синтезировали египетские синие пигменты в лабораторных условиях, изменяли источник меди (оксид, азурит или малахит), с добавлением или без добавления соды. Затем мы подробно охарактеризовали эти материалы по их химическому составу, фазовой сборке и микроструктуре», — объяснили исследователи.

Затем ученые проанализировали созданные пигменты по сравнению с древними подлинниками, и результаты были удивительными. Оказалось, что «египетский синий» не такой уж «синий» по своему составу. Команда обнаружила, что самый «синий» синий требовал лишь около 50% «синих» компонентов. Остальные составы, по словам Макклоя, были неожиданно разнообразными.

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«Неважно, что это за остальное, что нас действительно очень удивило. Вы можете видеть, что в каждой частице пигмента есть куча всего — он ни в коем случае не однороден. Мы надеемся, что это будет хорошим примером того, что наука может быть внесена в изучение нашего человеческого прошлого. Работа призвана продемонстрировать, как современная наука раскрывает скрытые истории в древнеегипетских предметах», — сказал Макклой.

Напомним, ученые получили ценную информацию из мозга древних людей. Этот новый способ может открыть новейшие перспективы в исследовании старого питания, заболеваний и даже эволюционных связей.