Аллигатор

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Американские аллигаторы намеренно глотают камни — и это не случайность. Ученые из Университета Юты провели исследование, которое подтвердило: эта привычка позволяет рептилиям дольше оставаться под водой.

Об этом сообщило издание Iflscience.

В рамках эксперимента, проведенного в 2019 году, ученые наблюдали за семью молодыми аллигаторами вида Alligator mississippiensis. Рептилиям дали проглотить камни, после чего измерили продолжительность их пребывания под водой.

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Результаты оказались впечатляющими: без камней аллигаторы погружались в среднем на 6 минут, а с гастролитами — уже на 11 минут. То есть камни продлили ныряние рептилии на 88%.

«Средняя продолжительность максимальных погружений также увеличилась на 117 процентов при наличии гастролитов. У всех аллигаторов продолжительность максимального погружения увеличилась на 305 (секунд) или более, когда им давали гастролиты. Без гастролитов самое длинное погружение, зафиксированное у всех аллигаторов, составляло 883 с (∼14,7 мин), по сравнению с 2122 с (∼35,4 мин) с гастролитами», — говорится в сообщении.

Ученые объясняют: гастролиты служат своеобразным балластом, который утяжеляет тело аллигатора и позволяет легким свободно расширяться без угрозы самопроизвольного всплытия.

Этот физиологический трюк может обеспечить рептилиям тактическое преимущество — в частности, помогает дольше оставаться под водой во время охоты или удерживать жертву под поверхностью.

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К тому же глотание камней для контроля плавучести — вовсе не уникальная привычка аллигаторов. Палеонтологи неоднократно находили гастролиты в окаменелостях плезиозавров, живших еще в юрском и меловом периодах. Частота таких находок свидетельствует: эта стратегия выживания использовалась миллионы лет подряд.

Напомним, в толще древнего океанского дна ученые обнаружили новые доказательства существования чрезвычайно древних существ — червей Osedax, которые еще задолго до появления китов питались костями морских рептилий. Эти создания, известные сегодня как «костееды», оставили следы своей деятельности в костях мозазавров, плезиозавров и других древних существ.