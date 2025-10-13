Зачем нужна маленькая загадочная "дырочка" рядом с камерами iPhone

iPhone

Если внимательно присмотреться к задней панели iPhone, можно заметить небольшое, едва заметное отверстие, расположенное рядом с камерами и вспышкой. Эта загадочная деталь не является дефектом устройства, но выполняет важную функцию: это дополнительный микрофон.

Об этом пишет SlashGear.

Современные модели iPhone (начиная с iPhone XS) оснащены целой системой из четырех микрофонов:

Два на нижней грани: для обычных телефонных разговоров. Один над экраном: для видеозвонков и голосовых команд. Один на задней панели (то же отверстие): для записи направленного звука во время съемки.

Функция микрофона на задней панели

Микрофон у камеры играет ключевую роль в повышении качества аудиозаписи: он изолирует окружающие шумы, делая звук чистым и четким. Это особенно важно при съемке видео на улице или в шумных местах. Кроме того, на более новых моделях (начиная с iPhone 16) он помогает реализовать функцию «Пространственный звук» для записи объемного видео.

Если вы заметили ухудшение качества звука во время видеозаписи, проверьте, не заблокирован ли это крошечное отверстие. Пыль, мусор или неправильно прилегающий чехол могут перекрывать микрофон и мешать его работе. Аккуратная очистка поможет обеспечить лучшее качество звука.

