Зачем нужно крошечное отверстие рядом с разъемом для зарядки телефона: об этом знают не все

Небольшое отверстие рядом с разъемом для зарядки телефона — какую функцию оно выполняет / © pixabay.com

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На нижней части многих смартфонов рядом с разъёмом для зарядки можно заметить крошечное отверстие. Несмотря на небольшой размер, оно играет важную роль в работе телефона, в частности влияет на качество разговоров и записи голоса.

Об этом сообщило издание El Cronista.

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В большинстве моделей за этим отверстием расположен основной микрофон, который улавливает голос пользователя во время телефонных звонков и записи аудиосообщений.

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Зачем нужно маленькое отверстие рядом с портом зарядки

Через небольшое отверстие звуковые волны попадают во встроенный микрофон. Он преобразует звук в электрические сигналы, которые смартфон обрабатывает для передачи голоса собеседнику или сохранения аудиозаписи.

Такое расположение микрофона не случайно. Когда человек держит телефон у уха во время разговора, нижняя часть устройства находится относительно близко ко рту. Благодаря этому микрофон может лучше улавливать голос.

В то же время современные смартфоны часто оснащены несколькими микрофонами, расположенными в разных частях корпуса. Они работают совместно, способствуя улучшению качества звука.

Как смартфон устраняет посторонние шумы во время разговора

Дополнительные микрофоны особенно полезны при общении в шумных местах — например, на улице, в общественном транспорте или в большой толпе.

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Они улавливают не только голос владельца телефона, но и окружающие звуки. Специальные алгоритмы анализируют полученные сигналы и помогают отделить речь от фонового шума. Благодаря этому собеседник может лучше слышать голос даже в неблагоприятных условиях.

Подобные технологии используют различные производители смартфонов. В частности, некоторые модели Samsung Galaxy оснащены специальными режимами микрофона для улучшения четкости речи. Дополнительные микрофоны для подавления шума также устанавливаются в смартфонах Xiaomi.

Как правильно ухаживать за микрофоном смартфона

Со временем у микрофона могут скапливаться пыль и грязь, что может ухудшать качество звука. Из-за этого голос во время разговора или записи сообщений иногда становится менее чётким.

Чтобы избежать проблем со звуком, Samsung рекомендует периодически проверять состояние отверстий микрофона и следить за тем, чтобы чехлы и защитные пленки не препятствовали прохождению звука. Для очистки поверхности смартфона рекомендуется использовать мягкую сухую ткань, действуя осторожно, чтобы не повредить внутренние компоненты.

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Также следует проверить, не закрывает ли защитный чехол микрофон.

Особое внимание следует обратить на расположение отверстий в корпусе. В некоторых моделях рядом может находиться отверстие для извлечения лотка SIM-карты, которое легко спутать с микрофоном. Поэтому перед использованием специального ключа стоит ознакомиться с инструкцией к смартфону.

Напомним, ранее мы сообщали, что режим полета на смартфоне может быть полезен не только во время авиаперелетов. Эта функция помогает экономить заряд аккумулятора, улучшать сетевое соединение и защищать личные данные.

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