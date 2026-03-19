Зачем римляне клали гвозди на умерших: археологи объяснили удивительный ритуал

Реклама

Археологи во время раскопок римского некрополя Остиенсе у древней дороги Виа Остиенсе обнаружили необычный погребальный обычай — на тела умерших клали железные гвозди.

Исследование показало, что это не случайность. В нескольких захоронениях гвозди лежали именно на груди усопших, что свидетельствует о целенаправленном ритуале, который практиковали около 2000 лет назад.

Реклама

Некрополь расположен вдоль дороги, соединяющей Рим с портом Остия. Со временем здесь сформировалось большое кладбище с разными типами захоронений — от роскошных гробниц до более простых могил.

По мнению ученых, стальные гвозди имели символическое значение. Они исполняли роль своеобразной «защиты» — римляне верили, что таким образом можно удержать душу умершего и не дать ей вернуться в мир живых.

Эти представления сформировались под влиянием этрусских традиций и распространенных в то время предрассудков, связанных со смертью.

Археологи отмечают, что такие находки помогают лучше понять, как жители Древнего Рима воспринимали смерть и пытались справиться со страхом неизвестного. Исследования продолжаются, и ученые надеются узнать больше об этом ритуале и его значении.

Реклама

Ранее археологи обнаружили остатки древнего поселения на юге Ирака. Как отмечают исследователи, речь идет об Александрии на Тигре — стратегическом портовом мегаполис, который в древности был ключевым звеном между Месопотамией и торговыми путями Персидского залива.