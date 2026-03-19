Зачем римляне клали гвозди на умерших: археологи объяснили удивительный ритуал
В Риме археологи обнаружили захоронение, где на груди умерших лежали железные гвозди. Оказалось, это был обряд, призванный «удержать» душу и не дать ей возвратиться к миру живых.
Археологи во время раскопок римского некрополя Остиенсе у древней дороги Виа Остиенсе обнаружили необычный погребальный обычай — на тела умерших клали железные гвозди.
Об этом сообщает Info Room.
Исследование показало, что это не случайность. В нескольких захоронениях гвозди лежали именно на груди усопших, что свидетельствует о целенаправленном ритуале, который практиковали около 2000 лет назад.
Некрополь расположен вдоль дороги, соединяющей Рим с портом Остия. Со временем здесь сформировалось большое кладбище с разными типами захоронений — от роскошных гробниц до более простых могил.
По мнению ученых, стальные гвозди имели символическое значение. Они исполняли роль своеобразной «защиты» — римляне верили, что таким образом можно удержать душу умершего и не дать ей вернуться в мир живых.
Эти представления сформировались под влиянием этрусских традиций и распространенных в то время предрассудков, связанных со смертью.
Археологи отмечают, что такие находки помогают лучше понять, как жители Древнего Рима воспринимали смерть и пытались справиться со страхом неизвестного. Исследования продолжаются, и ученые надеются узнать больше об этом ритуале и его значении.
