Зачем включать режим полета на телефоне: три преимущества, о которых знают не все

Режим полета на телефоне — для чего он нужен и чем полезен / © Unsplash

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Режим полета на смартфоне может пригодиться не только во время авиаперелетов. Эта функция помогает экономить заряд аккумулятора, улучшать сетевое соединение и защищать личные данные.

Об этом сообщило издание CHIP.

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Режим полета, который изначально был разработан для обеспечения безопасности во время авиаперелетов, имеет ряд преимуществ и в повседневной жизни. Благодаря отключению беспроводных соединений он позволяет снизить энергопотребление смартфона.

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Чем полезен режим полета на смартфоне

Экономия заряда аккумулятора. Режим полета отключает беспроводные соединения, благодаря чему смартфон потребляет меньше энергии. Кроме того, использование этой функции может ускорить зарядку устройства.

Улучшение сетевого соединения. После отключения режима полета смартфон повторно устанавливает соединение с сетью. Это может помочь устройству найти лучшее покрытие.

Защита личных данных. Активация режима полета предотвращает автоматическое подключение к потенциально опасным общественным сетям Wi-Fi, когда беспроводное соединение отключено. Это обеспечивает дополнительную защиту конфиденциальности.

Таким образом, режим полета может стать полезным инструментом для повседневного использования смартфона. Он помогает экономить заряд батареи, оптимизировать сетевое соединение и повышать безопасность в общественных местах.

Напомним, что отпечатки пальцев, пыль и жирные пятна на экране смартфона появляются ежедневно. Чтобы быстро удалить пятна с дисплея, многие протирают его футболкой или бумажным полотенцем. Однако эти материалы не предназначены для деликатных поверхностей, а регулярное трение может постепенно повредить экран.

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