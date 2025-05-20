Зафиксирована седьмая смерть: чем обернулось возвращение хищника, истребленного 250 лет назад

Волк / © pixabay.com

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На северо-западе штата Колорадо обнаружили мертвой волчицу, выпущенную в рамках программы возвращения серых волков, которые были полностью истреблены в этом регионе еще 250 лет назад. По информации Службы парков и дикой природы, точную причину гибели установят после вскрытия.

Об этом сообщило издание IFLScience.

Погибшее животное было одним из пятнадцати волков, переселенных в штат из Британской Колумбии в январе 2025 года. Известно, что уже четверо волков из поселенных в этом году погибли. Всего с момента запуска инициативы в 2023 году — семь летальных случаев, часть из которых связана с браконьерством.

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В 2020 году 50,9% избирателей Колорадо поддержали Предложение 114, которое предусматривает восстановить популяцию волков. Экологи утверждают, что хищники восстановят баланс экосистем, уменьшая количество оленей и улучшая состояние лесов. Однако фермеры бьют тревогу: несмотря на компенсации до $15 000 за убитый скот, они считают программу угрозой для своих хозяйств.

Служба парков отмечает, что смертность среди волков — норма: в Скалистых горах они редко живут дольше 4 лет. Однако каждый случай обостряет общественные дебаты. Например, в 2023 году двух волков незаконно отстреляли, а одного убил горный лев.

Исследования Университета Колорадо подчеркивают: влияние волков на экосистемы видно лишь спустя десятилетия.

Напомним, исследование поставило точку в споре о воде на Красной планете.

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