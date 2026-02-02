Загадка Бермудского треугольника становится глубже: новая теория объясняет таинственные исчезновения

Бермудский треугольник / © Getty Images

Долгие годы Бермудский треугольник ассоциировали с загадочными исчезновениями кораблей и самолетов. Теперь появилась новая научная теория, которая может объяснить происходящее в этом районе.

Об этом говорится в материале Daily Mail.

По последним исследованиям, причиной странных инцидентов могли быть естественные явления — в частности редкие выбросы метана со дна океана. Они способны временно снижать плавучесть судов и влиять на работу двигателей. Рональд Каппер из организации What If Science отмечает, что такие явления могли существовать в прошлом, но со временем исчезли, что объясняет уменьшение количества инцидентов в треугольнике в последние десятилетия.

"Это не инопланетяне, порталы или проклятия, - объясняет Каппер. - Речь идет о сочетании редких природных факторов, например метан, который выделяется с океанского дна".

Выбросы газов могли уменьшать плотность воды, что приводило к потере плавучести судов, а мелкие самолеты, низко пролетавшие над морем, также испытывали трудности. Подобные явления фиксировались и в других регионах мира, но если в Бермудском треугольнике существовало временное активное поле, это могло объяснить концентрацию исчезновений в определенные периоды.

Некоторые ученые предлагают еще более экзотические гипотезы, но большинство соглашается с тем, что природные условия были основным фактором. При этом Береговая охрана США подчеркивает: район не опаснее других участков океана, а многие инциденты были преувеличены или неправильно задокументированы.

Бермудский треугольник — условно определенная зона площадью около 500 тысяч квадратных миль в западной части Северной Атлантики. Традиционно его обозначают треугольником между Майами (Флорида), Бермудскими островами и Сан-Хуаном (Пуэрто-Рико).

Новая теория дает правдоподобное объяснение многим историческим исчезновениям, включая известные случаи, такие как потопление подлодки USS Cyclops 1918 года, где погибли все 306 членов экипажа. Выбросы метана, аномальные волны и другие природные явления могли стать причиной таких событий, сохраняя таинственную ауру этого региона.

Даже если новое объяснение станет общепринятым, Бермудский треугольник и дальше будет оставаться символом загадок океана, интригуя как общественность, так и ученых.

