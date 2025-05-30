Загадка "блинов" с Венеры раскрыта: что скрывается за их идеальной формой

Ученые выяснили, как на Венере образуются вулканы идеально круглой формы / © NASA

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На Венере существуют странные, почти идеально круглые образования, напоминающие по форме блины или оладьи. Долгое время ученые пытались разгадать загадку их происхождения. Новое исследование предполагает, что эти необычные структуры могут быть ключом к пониманию тектонической активности на Венере.

Об этом пишет Live Science.

Эти «блины», достигающие в диаметре нескольких десятков километров и нескольких сотен метров в высоту, были впервые обнаружены еще в начале 1990-х годов благодаря радиолокационным снимкам, полученным с космического аппарата «Магеллан». Их почти идеальная круглая форма и приподнятый центр долгое время озадачивали планетологов.

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Как формируются «блины» Венеры

Согласно новому исследованию, «блины» Венеры могут образовываться в результате подъема магмы на поверхность через трещины и разломы в коре планеты. В отличие от земных вулканов, вязкая лава Венеры растекается медленно, образуя плоские, круглые структуры. Дальнейшие тектонические процессы, такие как сжатие и сдвиг коры, могут приводить к их деформации и появлению характерных концентрических трещин, наблюдаемых на некоторых «блинах».

Ведущий автор исследования, планетолог Пол Бирн из Университета Вашингтона в Сент-Луисе, отмечает, что их моделирование показывает, как тектонические силы, действующие на Венеру, могут способствовать формированию этих уникальных геологических образований.

«Блины» как свидетельство тектонической активности

Анализ формы и распределения «блинов» на поверхности Венеры может предоставить ценную информацию о геологической истории и современной тектонической активности планеты. Если гипотеза о тектоническом происхождении «блинов» подтвердится дальнейшими исследованиями, это станет еще одним свидетельством того, что Венера является геологически активной планетой, несмотря на отсутствие явно выраженной системы тектоники плит, подобной земной.

Новые миссии на Венеру, запланированные NASA и ESA на ближайшее десятилетие, смогут предоставить более подробные данные о поверхности планеты, включая высококачественные радиолокационные снимки, которые помогут подтвердить или опровергнуть эту и другие гипотезы о венерианской геологии.

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Напомним, в орбите Венеры может скрываться серьезная угроза для Земли — коорбитальные астероиды, которые до сих пор остаются почти невидимыми для астрономов. Ученые утверждают, что эти астероиды могут уничтожить Землю.