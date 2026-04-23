Загадка для ученых: на дне океана сняли причудливого полупрозрачного монстра

Ученые обнаружили неизвестное животное на дне океана

Во время масштабной экспедиции в Желобе Рюкю на дне океана на рекордной глубине 9137 метров ученые обнаружили загадочное полупрозрачное существо, которое невозможно отнести ни к одному из известных типов животных. Уникальное создание, напоминающее причудливую морскую улитку, запечатлели на видео исследователи из Австралии и Японии, изучающие глубочайшие впадины Тихого океана.

Об удивительной находке, поставившей в тупик ведущих морских биологов, сообщает британское издание The Mirror.

Совместная экспедиция австралийских и японских ученых длилась два месяца, в течение которых специалисты обследовали три самых глубоких подводных каньона. Загадочный белый организм медленно скользил по дну Филиппинского моря, где давление почти в тысячу раз превышает показатели на уровне моря. Ученые временно классифицировали находку как Animalia incerta sedis — животное с неопределенным систематическим положением.

Кроме неизвестного существа команда обнаружила более 100 различных групп организмов, среди которых были мясоядные губки и глубоководные рыбы. Главный научный сотрудник экспедиции, профессор Джеймисон, отметил, что японские желоба оказались удивительно богатыми на жизнь, несмотря на экстремальные условия.

«Это исследование преследовало цель не просто наблюдения за глубоководными организмами, но и создание основы для будущих изучений на таких глубинах», — подчеркнул профессор.

По словам специалистов, ультраабиссальная зона океана остается одним из наименее изученных рубежей Земли. Однако исследователи с грустью констатировали, что даже на таких недостижимых глубинах они обнаружили следы человеческого мусора.

