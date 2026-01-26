Загадка "Драконьей дыры": в глубокой воронке в море нашли 1700 неизвестных вирусов

Южно-Китайское море / © Getty Images

Глубоко в Южно-Китайском море расположена «Драконья дыра» — таинственная воронка глубиной 301 м. Ученые обнаружили там уникальную экосистему, которая насчитывает более 1700 вирусов, большинство из которых ранее никто не видел.

Об этом сообщает Daily Galaxy.

В отдаленной части Южно-Китайского моря расположена гигантская подводная карстовая воронка, которая называется «Драконья дыра». Это необычное и почти беззвучное пространство, где отсутствует кислород и не доходит солнечный свет. Несмотря на такие экстремальные условия, жизнь там все же существует, хотя и в совершенно иной форме, чем привык человек.

Детально изучать эту воронку китайские ученые начали в 2016 году, и с тех пор Саньша-Юнле-Блу-Гоул считают одной из самых глубоких известных океанических воронок в мире. Впрочем, главные тайны скрыты в ее недрах.

Что известно о «Драконьей дыре» в море?

С глубиной 301 м и шириной 162,3 м «Драконья дыра» относится к крупнейшим морским воронкам, которые когда-либо фиксировали исследователи. В научной работе, опубликованной в журнале Nature, отмечается, что она образовалась во времена, когда уровень океана был значительно ниже. Осадки постепенно растворяли известняковые породы, формируя крутые стены со своеобразным «ступенчатым» строением. Когда же уровень моря поднялся, воронка заполнилась водой и приобрела современный вид.

Особенность «Драконьей дыры» — ее почти полная изоляция от внешней среды. Узкий вход и отвесные стенки препятствуют естественному перемешиванию воды. Поверхностные слои не доходят вниз, а кислород не проникает вглубь. Специалисты Первого института океанографии Китая выяснили, что концентрация кислорода резко падает уже на небольшой глубине и исчезает задолго до середины воронки. Из-за этого внутри формируются отдельные слои воды с разным химическим составом и формами жизни.

Расположение и внешняя морфология морской дыры / © Nature

Жизнь в морской воронке

На глубинах более 100 м условия становятся кардинально другими. Рыбы, водоросли и растения здесь больше не выживают. В то же время, по данным издания Environmental Microbiome, это пространство заселяют бактерии, которые могут существовать в полной темноте, используя химические реакции в качестве источника энергии.

В первом глубоком слое — Анаэробной зоне I — преобладают бактерии, окисляющие серу. В частности, роды Thiomicrorhabdus и Sulfurimonas составляют почти 90% всех микроорганизмов в этой зоне.

Еще ниже, после отметки 140 м, исследователи выделили Анаэробную зону II. Здесь исчезают нитраты и накапливается сероводород, а бактерии переходят на сульфатное восстановление. Ведущую роль играют микроорганизмы родов Desulfatiglans, Desulfobacter и Desulfovibrio. Также здесь обнаружили зеленые серобактерии Prosthecochloris и другие редкие группы, в частности Chloroflexi и Parcubacteria. Все они приспособлены к чрезвычайно жестким, бескислородным условиям существования.

Структурные особенности «Драконьей дыры», обнаруженные с помощью подводного изображения и 3D-картографирования / © Nature

Бактерии и вирусы из «Драконьей дыры»

В лабораториях ученым удалось культивировать 294 штамма бактерий из образцов, взятых непосредственно из воронки. Более 22% этих анаэробных микроорганизмов ранее не были известны науке.

Отдельным объектом исследования стали вирусы, обитающие в «Драконьей дыре». Ученые идентифицировали 1730 разновидностей вирусов, большинство из которых относятся к семействам Caudoviricetes и Megaviricetes. В то же время в более глубоких, бескислородных слоях вирусный мир выглядит иначе: значительную часть обнаруженных вирусов не удалось отнести ни к одной известной группе. Именно эти неизвестные вирусы могут играть важную роль в функционировании микробных экосистем в экстремальных условиях.

