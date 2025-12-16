- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 58
- Время на прочтение
- 2 мин
Загадка древних времен: в шведском болоте нашли таинственную жертву каменного века
Животное похоронили в воде с костяным кинжалом, а исследования ДНК помогут узнать больше о его жизни и быте людей каменного века.
В болоте на юго-востоке Швеции археологи обнаружили ритуальное захоронение каменного века с остатками собаки и костяным кинжалом. Животное, вероятно, поместили в мешок или контейнер и приложили камнями, чтобы утопить в озере, которое существовало на этом месте более 5 тысяч лет назад.
Об этом сообщили шведские археологи.
"Принесение животных в жертву в Швеции каменного века было распространенным явлением, - отмечают исследователи. - Дальнейшие исследования помогут узнать больше о жизни собаки и ее хозяев".
Детали находки
Ритуальное захоронение обнаружили при строительстве дороги юго-западнее Стокгольма. Археологи датировали его около 5 тысяч лет. Ученые также нашли остатки деревянного пирса, рыболовной корзины и двухметровой конструкции из переплетенных ив – вероятно, древнего рыболовного приспособления. Вытоптанные участки дна свидетельствуют, что люди того времени умели передвигаться по мелководью озера.
О собаке
Находка указывает, что это был самец в возрасте от 3 до 6 лет и высотой около полуметра. Животное похоронили на глубине полутора метров, рядом с 25-сантиметровым костяным кинжалом из лося или оленя.
Ученые планируют провести анализ ДНК и содержания изотопов в костях собаки, чтобы установить, где она выросла и чем питалась. Это поможет лучше понять быт и ритуалы людей каменного века в Швеции.
Напомним, ранее археологи на севере Норвегии обнаружили редкое захоронение: женщину-викингу, которую уложили в небольшую лодку вместе с собакой.