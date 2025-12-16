ТСН в социальных сетях

Загадка древних времен: в шведском болоте нашли таинственную жертву каменного века

Животное похоронили в воде с костяным кинжалом, а исследования ДНК помогут узнать больше о его жизни и быте людей каменного века.

Ритуальное погребение собаки каменного века

Ритуальное погребение собаки каменного века / © Фото из открытых источников

В болоте на юго-востоке Швеции археологи обнаружили ритуальное захоронение каменного века с остатками собаки и костяным кинжалом. Животное, вероятно, поместили в мешок или контейнер и приложили камнями, чтобы утопить в озере, которое существовало на этом месте более 5 тысяч лет назад.

Об этом сообщили шведские археологи.

"Принесение животных в жертву в Швеции каменного века было распространенным явлением, - отмечают исследователи. - Дальнейшие исследования помогут узнать больше о жизни собаки и ее хозяев".

Детали находки

Ритуальное погребение собаки каменного века / © Фото из открытых источников

Ритуальное погребение собаки каменного века / © Фото из открытых источников

Ритуальное захоронение обнаружили при строительстве дороги юго-западнее Стокгольма. Археологи датировали его около 5 тысяч лет. Ученые также нашли остатки деревянного пирса, рыболовной корзины и двухметровой конструкции из переплетенных ив – вероятно, древнего рыболовного приспособления. Вытоптанные участки дна свидетельствуют, что люди того времени умели передвигаться по мелководью озера.

О собаке

Находка указывает, что это был самец в возрасте от 3 до 6 лет и высотой около полуметра. Животное похоронили на глубине полутора метров, рядом с 25-сантиметровым костяным кинжалом из лося или оленя.

Ученые планируют провести анализ ДНК и содержания изотопов в костях собаки, чтобы установить, где она выросла и чем питалась. Это поможет лучше понять быт и ритуалы людей каменного века в Швеции.

Напомним, ранее археологи на севере Норвегии обнаружили редкое захоронение: женщину-викингу, которую уложили в небольшую лодку вместе с собакой.

