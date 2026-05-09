Загадка экспедиции Франклина получила новый поворот: удалось установить имена моряков

Кости недавно идентифицированного Джона Бридженса. Фото: университет Ватерлоо

Реклама

Исследователи впервые смогли установить личности четырех погибших участников экспедиции британского мореплавателя Джона Франклина, которая исчезла в Арктике еще в 1845 году. Идентификацию провели с помощью анализа ДНК, выделенной из останков моряков, и ее сравнения с генетическим материалом живых родственников.

Об этом сообщило издание Scientific American.

Экспедиция Франклина была масштабной попыткой найти Северо-Западный проход — морской путь, который должен был соединить Атлантический и Тихий океаны через Северный Ледовитый океан. В путешествие отправились два британских корабля — HMS Erebus и HMS Terror. Оба судна были специально подготовлены для плавания в суровых арктических условиях: их укрепили железными пластинами, оснастили паровыми двигателями и запасами провизии.

Реклама

Во время путешествия корабли застряли во льдах вблизи острова Короля Уильяма в канадской Арктике. В найденной позже записке офицеров отмечалось, что суда оказались в ледяной ловушке еще в конце 1846 года. Также в документе сообщалось, что руководитель экспедиции Джон Франклин и еще 23 члена экипажа умерли до апреля 1848 года.

После этого 105 моряков, которые остались в живых, решили покинуть корабли и добраться до материковой части Канады пешком через морской лед. Однако никто из них не выжил.

Ведущий автор нового исследования, археолог Университета Ватерлоо Дуглас Стэнтон, предполагает, что условия для членов экипажа были чрезвычайно тяжелыми.

«Это, видимо, было ужасно. Температура была, видимо, -30 градусов по Цельсию, и эти мужчины были нездоровыми после трех лет в Арктике», — отметил он.

Реклама

В рамках нового исследования ученые идентифицировали трех мужчин, останки которых нашли на острове Короля Уильяма. Речь идет об Уильяме Оррене — квалифицированном моряке, Дэвиде Янга — моряке первого класса, которому было всего 17 лет, когда он присоединился к экспедиции, а также Джоне Бридженсе — стюарде младших офицеров. Все трое служили на корабле HMS Erebus и отправились в экспедицию из Лондона.

Останки четвертого мужчины обнаружили южнее. По словам исследователей, будущая научная публикация в журнале Polar Record должна подтвердить, что они принадлежат Гарри Пеглару — члену экипажа HMS Terror.

Ученые отмечают, что все идентификации удалось провести именно благодаря сравнению ДНК погибших с ДНК их современных родственников.

Сейчас исследователи обнаружили останки по меньшей мере 23 участников экспедиции Франклина. Ранее с помощью генетического анализа удалось установить личности еще двух моряков. Таким образом количество идентифицированных членов экипажа возросло до шести из 129 человек, которые отправились в арктическое путешествие 1845 года.

Реклама

В исследовании ученые отмечают, что новые идентификации помогают лучше понять события, которые происходили после того, как моряки оставили корабли Erebus и Terror и попытались спастись, отправившись на юг через арктические льды.

Напомним, ранее ученые обнаружили в Канаде поселение коренных народов возрастом около 11 тысяч лет, которое разрушает старые теории о заселении Америки.

Новости партнеров