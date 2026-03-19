Загадка эволюции: найденный в Китае окаменевший «монстр» меняет представление о древнем океане

Ученые совершили удивительное открытие, исследуя богатые окаменелостью залежи биоты Гуйян в китайской провинции Гуйчжоу. Найденные останки принадлежат к малоизученной группе древних ракообразных и проливают свет на период восстановления Земли после величайшей глобальной катастрофы.

О подробностях этой уникальной палеонтологической находки сообщает Daily Galaxy.

Почти полное тело и аномально крепкие челюсти

Новый вид получил официальное название Yunnanocyclus fortis . Эти причудливые морские обитатели жили в эпоху раннего триаса, примерно 251 миллион лет назад. Животное принадлежало к загадочной группе циклид (Cyclida), окаменелости которых обычно очень бедны и ограничиваются лишь фрагментами овальных панцирей.

Однако китайская находка оказалась подлинным сокровищем. Ученым удалось идентифицировать почти полное тело существа размером около 2 сантиметров: хрупкие усики, антенны и семь пар грудных сегментов. Главной же особенностью Yunnanocyclus fortis стали чрезвычайно крепкие мандыбулы (челюсти). Анализ показал высокую концентрацию кальция и фосфора в этих структурах, что свидетельствует об их сильной минерализации. Хотя точный рацион животного остается тайной, такие массивные челюсти указывают на способность перерабатывать достаточно жесткую пищу.

Как находка изменяет историю эволюции

До сих пор считалось, что в эпоху раннего триаса циклиды обитали преимущественно в районе Мадагаскара и современной Европы. Обнаружение нового вида в Китае значительно расширяет географию их распространения и является самым древним свидетельством присутствия этих существ в восточном регионе древнего океана Тетис.

Это открытие также доказывает, что после пермско-триасового массового вымирания (когда с Земли исчезло более 90% всех морских видов) сложные океанические экосистемы начали восстанавливаться гораздо раньше и быстрее, чем предполагала наука. Сама же группа этих ракообразных пережила свой эволюционный расцвет еще до крушения, а окончательно вымерла около 66 миллионов лет назад, разделив трагическую судьбу динозавров.

