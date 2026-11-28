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Загадка, которая озадачивала учёных более века: куда исчез миллиард лет истории Земли
В горных породах Земли отсутствуют следы целого миллиарда лет её истории. Австралийские учёные с помощью суперкомпьютера предложили объяснение этой аномалии.
Учёные предложили новое объяснение одной из величайших геологических загадок Земли — исчезновения слоёв горных пород, в которых сохранилось более миллиарда лет истории планеты. Причиной этого могли стать процессы в недрах Земли и масштабное оледенение.
Об этом пишет Science Alert со ссылкой на исследование ученых Университета Воллонгонга в Австралии.
Загадочное явление, известное как «Большое несоответствие», геологи впервые обнаружили ещё в 1870-х годах во время исследования Большого каньона в США. Тогда учёные заметили, что относительно молодые горные породы залегают непосредственно на слоях возрастом около двух миллиардов лет. Между ними отсутствовало примерно 1,2 миллиарда лет геологической истории.
Впоследствии подобные пробелы обнаружили и в других уголках мира. Учёные предполагали, что причиной могла быть эрозия, однако долгое время не могли объяснить её масштабы.
Куда исчезли древние породы
Учёные Университета Воллонгонга с помощью суперкомпьютера Gadi смоделировали движение вещества в земной мантии и его влияние на поверхность планеты.
Результаты показали, что в период от одного миллиарда до примерно 540 миллионов лет назад процессы в недрах Земли привели к поднятию нескольких древних континентов.
Это совпало с периодом так называемой «Земли-снежки», начавшимся около 720 миллионов лет назад. Тогда огромные ледниковые щиты на протяжении десятков миллионов лет постепенно разрушали поверхность приподнятых континентов, уничтожая древние горные породы.
Впоследствии континенты начали опускаться, а поверх остатков древних пород образовались новые осадочные слои. Именно так, по мнению исследователей, мог возникнуть огромный пробел в геологической истории планеты.
В пользу этой теории свидетельствует и географическое распространение аномалии. Согласно моделированию, больше всего от этих процессов пострадали древние континенты Лаврентия, Балтика и Северный Китай. Именно на территориях современной Северной Америки, северо-восточной Европы и северного Китая лучше всего прослеживается «Великое несоответствие».
В то же время в Австралии и Южной Америке, где континенты пережили два цикла подъёма и опускания, следов этого явления значительно меньше.
По словам соавтора исследования, геолога Университета Уоллонгонга Николя Фламента, длительный период поднятия континентов с последующим опусканием мог создать идеальные условия для разрушения древних пород и сохранения следов эрозии.
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