Куда исчез миллиард лет истории Земли — новое исследование учёных / © NASA

Реклама

Учёные предложили новое объяснение одной из величайших геологических загадок Земли — исчезновения слоёв горных пород, в которых сохранилось более миллиарда лет истории планеты. Причиной этого могли стать процессы в недрах Земли и масштабное оледенение.

Об этом пишет Science Alert со ссылкой на исследование ученых Университета Воллонгонга в Австралии.

Реклама

Загадочное явление, известное как «Большое несоответствие», геологи впервые обнаружили ещё в 1870-х годах во время исследования Большого каньона в США. Тогда учёные заметили, что относительно молодые горные породы залегают непосредственно на слоях возрастом около двух миллиардов лет. Между ними отсутствовало примерно 1,2 миллиарда лет геологической истории.

Реклама

Впоследствии подобные пробелы обнаружили и в других уголках мира. Учёные предполагали, что причиной могла быть эрозия, однако долгое время не могли объяснить её масштабы.

Куда исчезли древние породы

Учёные Университета Воллонгонга с помощью суперкомпьютера Gadi смоделировали движение вещества в земной мантии и его влияние на поверхность планеты.

Результаты показали, что в период от одного миллиарда до примерно 540 миллионов лет назад процессы в недрах Земли привели к поднятию нескольких древних континентов.

Это совпало с периодом так называемой «Земли-снежки», начавшимся около 720 миллионов лет назад. Тогда огромные ледниковые щиты на протяжении десятков миллионов лет постепенно разрушали поверхность приподнятых континентов, уничтожая древние горные породы.

Реклама

Впоследствии континенты начали опускаться, а поверх остатков древних пород образовались новые осадочные слои. Именно так, по мнению исследователей, мог возникнуть огромный пробел в геологической истории планеты.

В пользу этой теории свидетельствует и географическое распространение аномалии. Согласно моделированию, больше всего от этих процессов пострадали древние континенты Лаврентия, Балтика и Северный Китай. Именно на территориях современной Северной Америки, северо-восточной Европы и северного Китая лучше всего прослеживается «Великое несоответствие».

В то же время в Австралии и Южной Америке, где континенты пережили два цикла подъёма и опускания, следов этого явления значительно меньше.

По словам соавтора исследования, геолога Университета Уоллонгонга Николя Фламента, длительный период поднятия континентов с последующим опусканием мог создать идеальные условия для разрушения древних пород и сохранения следов эрозии.

Реклама

Напомним, что в Древнем Египте существовал необычный способ расправляться с врагами с помощью магии. Археологи обнаружили обгоревшие папирусы, которые раскрыли жуткие подробности этого ритуала, возраст которого составляет 3400 лет.

Новости партнеров

Новости партнеров