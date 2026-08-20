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Загадка пирамиды Уака Пукльяна: ученые раскопали доказательства древнего кровавого ритуала
В центре перуанской столицы археологи обнаружили в подземном водном канале мистическое захоронение, которое может стать ключом к пониманию жестоких ритуалов древних доинских цивилизаций.
Вблизи древней пирамиды Уака Пукльяна , расположенной в центре перуанской столицы Лимы, археологи раскопали скелет взрослого мужчины. Возраст этой уникальной находки составляет около 1400 лет. Исследователи предполагают, что древние люди принесли его в жертву во время специального обряда, когда закрывали церемониальный колодец.
Об этом пишет Live Science.
Тайна подземного канала и вне жертвы
Согласно заявлению Министерства культуры Перу, тело неизвестного мужчины намеренно положили на левую сторону. Его лицо было направлено в сторону Тихого океана и большой пирамиды. Форма таза и черепа указывает на то, что это был взрослый мужчина.
Однако экспертам предстоит еще ряд дополнительных экспертиз для окончательного подтверждения этого факта. Ученые планируют детально исследовать следующие показатели:
точный возраст и пол ритуальной жертвы;
наличие прижизненных травм;
истинную причину смерти.
Само погребение датируется примерно 650 годом нашей эры. Уникальную археологическую находку обнаружили в древнем водном канале, когда-то ведущем в ритуальный колодец.
Интересный факт заключается в архитектуре этого сооружения, ведь канал и колодец выложили из речного камня. Такая строительная техника была совершенно нетипичной для тогдашней культуры Лима , представители которой обычно возводили пирамиды из небольшого глиняного кирпича.
Кровавые ритуалы доинской эпохи в Перу
Поселение вокруг пирамиды Уака Пукльян возникло еще около 400 года нашей эры. На протяжении тысячелетия оно служило важным церемониальным центром для разных доинских культур .
Представители древней цивилизации проводили на этой территории масштабные ритуальные действа. Они устраивали большие пиры, церемониально разбивали гигантские горшки и регулярно совершали кровавые человеческие жертвоприношения .
Число убитых во время таких обрядов могло существенно отличаться в течение четырех веков существования этого центра. Ранее, в 2007 и 2009 годах, во время раскопок археологи уже находили в фундаменте этой же пирамиды подобные жуткие следы.
Тогда ученые обнаружили захоронение взрослых мужчин и женщин. По мнению ученых, древние жители принесли их в жертву духам ради успешного строительства и дальнейшего архитектурного развития главного храма.
Напомним, ученые обнаружили более сотни скелетов под футбольным полем . Выяснилось, что это массовое захоронение воинов, получивших крайне специфические смертельные ранения в неизвестной битве.