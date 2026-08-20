Загадка пирамиды Уака Пукльяна: ученые раскопали доказательства древнего кровавого ритуала

Пирамида в Перу / Иллюстративное изображение

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Вблизи древней пирамиды Уака Пукльяна , расположенной в центре перуанской столицы Лимы, археологи раскопали скелет взрослого мужчины. Возраст этой уникальной находки составляет около 1400 лет. Исследователи предполагают, что древние люди принесли его в жертву во время специального обряда, когда закрывали церемониальный колодец.

Об этом пишет Live Science.

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Тайна подземного канала и вне жертвы

Согласно заявлению Министерства культуры Перу, тело неизвестного мужчины намеренно положили на левую сторону. Его лицо было направлено в сторону Тихого океана и большой пирамиды. Форма таза и черепа указывает на то, что это был взрослый мужчина.

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Однако экспертам предстоит еще ряд дополнительных экспертиз для окончательного подтверждения этого факта. Ученые планируют детально исследовать следующие показатели:

точный возраст и пол ритуальной жертвы;

наличие прижизненных травм;

истинную причину смерти.

Само погребение датируется примерно 650 годом нашей эры. Уникальную археологическую находку обнаружили в древнем водном канале, когда-то ведущем в ритуальный колодец.

Интересный факт заключается в архитектуре этого сооружения, ведь канал и колодец выложили из речного камня. Такая строительная техника была совершенно нетипичной для тогдашней культуры Лима , представители которой обычно возводили пирамиды из небольшого глиняного кирпича.

Кровавые ритуалы доинской эпохи в Перу

Поселение вокруг пирамиды Уака Пукльян возникло еще около 400 года нашей эры. На протяжении тысячелетия оно служило важным церемониальным центром для разных доинских культур .

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Представители древней цивилизации проводили на этой территории масштабные ритуальные действа. Они устраивали большие пиры, церемониально разбивали гигантские горшки и регулярно совершали кровавые человеческие жертвоприношения .

Число убитых во время таких обрядов могло существенно отличаться в течение четырех веков существования этого центра. Ранее, в 2007 и 2009 годах, во время раскопок археологи уже находили в фундаменте этой же пирамиды подобные жуткие следы.

Тогда ученые обнаружили захоронение взрослых мужчин и женщин. По мнению ученых, древние жители принесли их в жертву духам ради успешного строительства и дальнейшего архитектурного развития главного храма.

Напомним, ученые обнаружили более сотни скелетов под футбольным полем . Выяснилось, что это массовое захоронение воинов, получивших крайне специфические смертельные ранения в неизвестной битве.

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