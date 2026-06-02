Загадка восьмого континента: ученые обнаружили гигантский затонувший мир на дне океана

На дне Тихого океана обнаружили новый континент под названием Зеландия

Реклама

Веками на картах Земли изображали семь континентов , однако современные геологические данные переворачивают это представление.

О масштабном открытии огромного затонувшего массива суши сообщает Daily Galaxy.

Что делает Зеландию полноценным континентом

Зеландия – это огромная территория площадью почти 1,9 миллиона квадратных миль, что по своим размерам превышает Индию и составляет две трети площади Австралии. Сегодня до 94% этого массива скрыто под водой, и только Новая Зеландия, Новая Каледония и несколько меньших островов возвышаются над поверхностью океана.

Реклама

Десятилетиями этот регион считали просто разрозненными фрагментами континентальной коры, но развитие спутникового гравитационного картирования и глубоководного бурения позволило доказать обратное.

Упрощенная карта тектонических плит и континентов Земли, включая Зеландию.

Условные обозначения на карте:

Плод. К – Плато Кергелен

Хр. Д — Хребет д'Энтрекасто

Плод. ОЯ – Плато Онтонг-Ява

Плод. М – Плато Манихики

Плод. Х — Плато Хикуранги

Плод. А - Плато Агульяс

Плод. Б - Плато Беллона

Плод. О – Плато Оркадас

Хр. Т - Хребет Тасманский

Ланц. Г — Цепь Гилберта

Мт — Маврикийская микроплита.

Мд – Мадагаскар

Вот ключевые доказательства, подтверждающие статус нового континента:

Зеландия расположена на отчетливо выраженной высоте над окружающим океаническим дном.

Этот массив содержит различные породы, богатые кремнеземом, которые типичны именно для континентов, а не для океанических плит.

Толщина земной коры здесь составляет в среднем 20 км. Это гораздо больше, чем 7-километровая океаническая кора, хотя и тоньше по сравнению с другими континентами.

Пространственные границы Зеландии. Базовая карта со Стагпула (2002) на основе данных Смита и Сандвелла (1997)

Как огромная суша оказалась под водой

В далеком прошлом Зеландия была частью древнего суперконтинента Гондвана, также объединявшего Антарктиду, Австралию, Южную Америку, Африку и полуостров Индостан. Более 100 миллионов лет назад Зеландия отделилась от нынешней восточной Австралии и испытала интенсивное тектоническое растяжение. Из-за этого ее кора истончилась, и суша начала постепенно утопать.

Реклама

Исследователи предполагают, что погружение началось около 85 миллионов лет назад, а континент полностью ушел под воду примерно 25 миллионов лет назад. Однако палеонтологические находки свидетельствуют, что жизнь там бурлила очень долго. В Новой Зеландии и на островах Чатем обнаружили кости динозавров, в частности завроподов и анкилозавров. Эти виды существовали уже после того, как континент откололся от Гондваны, что доказывает пригодность Зеландии для жизни на протяжении миллионов лет после раскола. Кроме того, образцы из глубоководного бурения содержат пыльцу и споры растений, являющиеся прямым доказательством существования наземной среды.

Признание Зеландии имеет не только научное, но и огромное экономическое значение. Согласно Конвенции ООН по морскому праву, страны могут расширять свои экономические зоны, если докажут геологическую непрерывность континентального шельфа. Это может значительно расширить доступ Новой Зеландии к добыче полезных ископаемых и углеводородов на морском дне.

Напомним, ученые Британской антарктической службы обнаружили в Антарктиде под многокилометровым слоем льда остатки древнего мира. Утерянный «континент-призрак» оказался старше Луны.

Новости партнеров