Загадочная «медуза» на Марсе попала в кадр NASA: что это было

«Медуза» на Марсе. Фото: NASA/JPL Caltech

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Марсоход NASA Curiosity зафиксировал на одном из снимков Марса необычный тёмный объект, по форме напоминающий медузу со свисающими щупальцами. Однако фотографии той же местности, сделанные за несколько секунд до этого, показывают, что на поверхности планеты такого объекта не было.

Об этом сообщило издание Science Alert.

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Снимок был сделанCuriosity 20 августа 2023 года в 22:27:46 UTC. В левой части фотографии марсианского ландшафта виден тёмный силуэт, похожий на медузу. При этом марсоход сфотографировал тот же участок тем же инструментом за 13 и 25 секунд до появления необычного силуэта. На обоих предыдущих кадрах его нет.

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Два предыдущих кадра, снятые с интервалом в несколько секунд. Фото: NASA/JPL-Caltech

Одно из возможных объяснений появления странного силуэта — воздействие космического луча. Речь идет о высокоэнергетической заряженной частице, которая могла попасть в кремниевый детектор навигационной камеры Curiosity и оставить след на изображении.

Марс значительно хуже защищён от космического излучения, чем Земля. У планеты нет глобального магнитного поля, а масса её атмосферы составляет всего около 0,5% от земной. Именно поэтому на снимках Curiosity уже неоднократно фиксировались артефакты, связанные с космическими лучами.

На фотографиях они могут выглядеть как яркие точки, пятна или полосы. При этом цвет таких следов бывает разным. Например, в видео о Curiosity 2023 года NASA объясняло небольшой чёрный артефакт на кадре именно попаданием космического луча в датчик камеры.

Еще в 2014 году специалист по обработке изображений и системный инженер Лаборатории реактивного движения NASA Джастин Маки рассказывал, что среди тысяч фотографий, сделанных Curiosity, кадры с подобными яркими пятнами появляются почти каждую неделю.

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Однако окончательно установить, что именно стало причиной появления загадочной «медузы», без выводов команды Curiosity пока невозможно. Причиной могли быть и другие особенности работы камеры или обработки снимка. В то же время важно, что силуэт виден только на одном кадре. Это почти наверняка указывает на то, что его появление связано с камерой, а не с реальным объектом на поверхности Марса.

Напомним, ранее на фотографиях Марса, сделанных марсоходами NASA, энтомолог Уильям Ромозер заметил формы, похожие на крылатых насекомых и рептилий. Некоторые объекты он даже интерпретировал как «насекомых в полёте».

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