Загадочная находка: на раскопках поселения викингов обнаружили странную каменную голову

Улыбающаяся каменная голова. Фото: Институт археологии Университета нагорья и островов в Шотландии

Под фермой 18 века на Оркнейских островах в Шотландии археологи раскопали средневековое поселение эпохи викингов . Там исследователи обнаружили уникальный артефакт — древнее лицо, вырезанное из камня.

Об этом сообщает Popular Mechanics.

Студентка-выпускница Института археологии Университета нагорья и островов (UHI Archaeology Institute) Кэти Джосс во время раскопок на острове Роусей обнаружила фрагмент песчаника. Когда она его перевернула, то увидела изящно вырезанную голову из красного песчаника.

«Мы убрали плиту, и голова просто выкатилась к нам, и когда мы ее перевернули, то увидели лицо, которое смотрело на нас», – рассказала Джосс.

Сара Джейн Гиббон, содиректор археологических раскопок, назвала находку «чрезвычайно увлекательной».

Загадка древнего лица

Находке может быть более 900 лет, и она, вероятно, связана с поселением викингов, расположенным под фермой. По одной из версий, это поселение когда-то принадлежало Сигурду Вестнескому, известному вождю викингов XII века.

По мнению экспертов, резьба предназначалась для просмотра спереди под небольшим углом. Глаза на лице закрыты, а асимметричные брови и легкая улыбка придают ему «настоящий характер». Единственным повреждением является сломанный нос.

Сравнение и дальнейшие исследования

Команда археологов обнаружила схожесть находки с другими фрагментами из соседней приходской церкви, но найти полные аналогии не удалось. Единственный параллельный пример по размеру и форме был найден в соборе Святого Магнуса в Керкволле — самом северном соборе в Великобритании. В этом соборе есть оконная рама, украшенная резным лицом с такой же завиткой волос, как на находке из-под фермы Скейлл. Археологи планируют продолжить исследования, сравнивая находку с артефактами собора Святого Магнуса, чтобы раскрыть тайну ее происхождения и назначения.

«Сейчас председатель Скейлл остается загадкой с точки зрения датировки, происхождения и использования. Но ее открытие, вместе со многими другими замечательными кусками вырезанного красного песчаника, а также с встроенными в соседнюю старую приходскую церковь Святой Марии убедительно свидетельствует, что в этом районе когда-то стояло здание невероятной красоты», — говорит Гиббон.

